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В Ташкенте достроили шестиполосную трассу — видео
В Ташкенте достроили шестиполосную трассу — видео
Шестиполосные дороги и путепроводы позволят вдвое сократить время поездок.
2022-05-15T11:10+0500
2022-05-15T11:10+0500
2022-05-15T11:23+0500
общество
ташкент
автотрасса
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В Ташкенте построили автодорогу длиной свыше 4 км от ТКАД до улицы Кипчак. Об этом сообщили в столичном хокимияте.По ожиданиям, этот масштабный проект позволит разгрузить движение автомобилей в Сергелийском районе Ташкента, поскольку новая улица пересекается с Малой и Большой кольцевыми дорогами.Сооружение состоит из шестиполосной дороги, протяжённостью 6,5 км и шести мостов. Пропускная способность – до 12 тысяч автомобилей в час. "В результате масштабных работ создан ряд удобств как для водителей, так и для пешеходов. Сокращено время проезда из Сергели до центра, устранены заторы", — говорится в сообщении. Ранее в столице завершили первую фазу строительства — сделали трассу протяженностью 2 км от улицы Чупонота до Ташкентской кольцевой автодороги. Через Малую кольцевую дорогу также возвели 788-метровый мост и две 207-метровые развязки на стыке с Ташкентской кольцевой автодорогой. Эти объекты сдали в эксплуатацию в октябре прошлого года.Читайте также:Ташкент увеличил производство тракторов
ташкент
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ташкент, автотрасса
В Ташкенте достроили шестиполосную трассу — видео
11:10 15.05.2022 (обновлено: 11:23 15.05.2022)
Шестиполосные дороги и путепроводы позволят увеличить пропускную способность до 12 тысяч автомобилей в час и вдвое сократить время следования в пути.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik.
В Ташкенте построили автодорогу длиной свыше 4 км от ТКАД до улицы Кипчак. Об этом сообщили
в столичном хокимияте.
По ожиданиям, этот масштабный проект позволит разгрузить движение автомобилей в Сергелийском районе Ташкента, поскольку новая улица пересекается с Малой и Большой кольцевыми дорогами.
Сооружение состоит из шестиполосной дороги, протяжённостью 6,5 км и шести мостов. Пропускная способность – до 12 тысяч автомобилей в час.
"В результате масштабных работ создан ряд удобств как для водителей, так и для пешеходов. Сокращено время проезда из Сергели до центра, устранены заторы", — говорится в сообщении.
Ранее в столице завершили первую фазу строительства — сделали трассу протяженностью 2 км от улицы Чупонота до Ташкентской кольцевой автодороги.
Через Малую кольцевую дорогу также возвели 788-метровый мост и две 207-метровые развязки на стыке с Ташкентской кольцевой автодорогой. Эти объекты сдали в эксплуатацию в октябре прошлого года.