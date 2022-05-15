https://uz.sputniknews.ru/20220515/v-tashkente-dostroili-avtotrassu-s-puteprovodom--video-24556987.html

В Ташкенте достроили шестиполосную трассу — видео

В Ташкенте достроили шестиполосную трассу — видео

Шестиполосные дороги и путепроводы позволят вдвое сократить время поездок.

2022-05-15T11:10+0500

2022-05-15T11:10+0500

2022-05-15T11:23+0500

общество

ташкент

автотрасса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/14/20995744_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d61546e296b4acd0507fe5f75070392.jpg

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В Ташкенте построили автодорогу длиной свыше 4 км от ТКАД до улицы Кипчак. Об этом сообщили в столичном хокимияте.По ожиданиям, этот масштабный проект позволит разгрузить движение автомобилей в Сергелийском районе Ташкента, поскольку новая улица пересекается с Малой и Большой кольцевыми дорогами.Сооружение состоит из шестиполосной дороги, протяжённостью 6,5 км и шести мостов. Пропускная способность – до 12 тысяч автомобилей в час. "В результате масштабных работ создан ряд удобств как для водителей, так и для пешеходов. Сокращено время проезда из Сергели до центра, устранены заторы", — говорится в сообщении. Ранее в столице завершили первую фазу строительства — сделали трассу протяженностью 2 км от улицы Чупонота до Ташкентской кольцевой автодороги. Через Малую кольцевую дорогу также возвели 788-метровый мост и две 207-метровые развязки на стыке с Ташкентской кольцевой автодорогой. Эти объекты сдали в эксплуатацию в октябре прошлого года.Читайте также:Ташкент увеличил производство тракторов

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, автотрасса