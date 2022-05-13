https://uz.sputniknews.ru/20220513/tashkent-uvelichil-proizvodstvo-traktorov-24518134.html
Ташкент увеличил производство тракторов
Ташкент увеличил производство тракторов
В первом квартале текущего года в столице произвели почти на 32% больше тракторов, чем за январь-март прошлого года.
2022-05-13T08:23+0500
2022-05-13T08:23+0500
2022-05-13T08:23+0500
экономика
ташкент
трактор
производство
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Узбекистане возросло производство тракторов, сообщает Государственный комитет по статистике (Госкомстат). По данным ведомства, в январе-марте 2022 года в Ташкенте произвели 58 тракторов.Данный показатель на 31,8% больше, чем цифры за аналогичный период прошлого года, отмечают в пресс-службе Госкомстата.Ранее о необходимости повысить объемы производства сельскохозяйственной техники говорил лично президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Напомним, в ноябре 2021 года стало известно, что Ташкентский завод сельхозтехники, Агрегатный завод, предприятия "Технолог", "Технолог-Стан" и "Агросаноатмашинвест" передислоцируют в Чирчик для создания кластера сельскохозяйственного машиностроения и предприятия "Ташкентский тракторный завод".Узбекистан уделяет повышенное внимание реализации проектов в области сельского хозяйства, в том числе с привлечением ближайших партнеров. Один из основных — это Россия. Страны тесно сотрудничают в сферах машиностроения, трансфере технологий и интеграции опыта.К примеру, российский "Ростсельмаш" с марта 2018 года совместно с Чирчикским заводом сельскохозяйственной техники реализует проект производства самоходной сельскохозяйственной техники.Читайте также:Госкомстат назвал самый востребованный автомобиль среди узбекистанцевГоскомстат назвал, где в Узбекистане производят больше всего продуктовУзбекистан увеличил объемы производства бензина в 2022 году
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ташкент, трактор, производство
Ташкент увеличил производство тракторов
В первом квартале текущего года в столице произвели почти на 32% больше тракторов, чем за январь-март прошлого года.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Узбекистане возросло производство тракторов, сообщает Государственный комитет по статистике (Госкомстат). По данным ведомства, в январе-марте 2022 года в Ташкенте произвели 58 тракторов.
Данный показатель на 31,8% больше, чем цифры за аналогичный период прошлого года, отмечают в пресс-службе Госкомстата.
Ранее о необходимости повысить объемы производства сельскохозяйственной техники говорил лично президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
"Сельскохозяйственная техника — это большая и важная отрасль. От нее зависят урожайность, продовольственная безопасность. Предстоит еще многое сделать в плане освоения производства современного оборудования, качества и сервиса", — отметил он в апреле, ознакомившись с планами по развитию сельскохозяйственного машиностроения в республике.
Напомним, в ноябре 2021 года стало известно, что Ташкентский завод сельхозтехники, Агрегатный завод, предприятия "Технолог", "Технолог-Стан" и "Агросаноатмашинвест" передислоцируют в Чирчик для создания кластера сельскохозяйственного машиностроения и предприятия "Ташкентский тракторный завод".
Узбекистан уделяет повышенное внимание реализации проектов в области сельского хозяйства, в том числе с привлечением ближайших партнеров. Один из основных — это Россия. Страны тесно сотрудничают в сферах машиностроения, трансфере технологий и интеграции опыта.
К примеру, российский "Ростсельмаш" с марта 2018 года совместно с Чирчикским заводом сельскохозяйственной техники реализует проект производства самоходной сельскохозяйственной техники.