https://uz.sputniknews.ru/20220513/tashkent-uvelichil-proizvodstvo-traktorov-24518134.html

Ташкент увеличил производство тракторов

Ташкент увеличил производство тракторов

В первом квартале текущего года в столице произвели почти на 32% больше тракторов, чем за январь-март прошлого года.

2022-05-13T08:23+0500

2022-05-13T08:23+0500

2022-05-13T08:23+0500

экономика

ташкент

трактор

производство

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Узбекистане возросло производство тракторов, сообщает Государственный комитет по статистике (Госкомстат). По данным ведомства, в январе-марте 2022 года в Ташкенте произвели 58 тракторов.Данный показатель на 31,8% больше, чем цифры за аналогичный период прошлого года, отмечают в пресс-службе Госкомстата.Ранее о необходимости повысить объемы производства сельскохозяйственной техники говорил лично президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Напомним, в ноябре 2021 года стало известно, что Ташкентский завод сельхозтехники, Агрегатный завод, предприятия "Технолог", "Технолог-Стан" и "Агросаноатмашинвест" передислоцируют в Чирчик для создания кластера сельскохозяйственного машиностроения и предприятия "Ташкентский тракторный завод".Узбекистан уделяет повышенное внимание реализации проектов в области сельского хозяйства, в том числе с привлечением ближайших партнеров. Один из основных — это Россия. Страны тесно сотрудничают в сферах машиностроения, трансфере технологий и интеграции опыта.К примеру, российский "Ростсельмаш" с марта 2018 года совместно с Чирчикским заводом сельскохозяйственной техники реализует проект производства самоходной сельскохозяйственной техники.Читайте также:Госкомстат назвал самый востребованный автомобиль среди узбекистанцевГоскомстат назвал, где в Узбекистане производят больше всего продуктовУзбекистан увеличил объемы производства бензина в 2022 году

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ташкент, трактор, производство