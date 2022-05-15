https://uz.sputniknews.ru/20220515/vse-dlya-turistov-v-kyrgyzstane-poyavyatsya-novovvedeniya--24566530.html

Все для туристов: в Кыргызстане появятся нововведения

Все для туристов: в Кыргызстане появятся нововведения

Жапаров: в этом году будет много туристов, поэтому надо хорошо подготовиться.

2022-05-15T19:25+0500

2022-05-15T19:25+0500

2022-05-15T19:25+0500

туризм

кыргызстан

туристы

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. В Чолпон-Ате прошло первое заседание Национального совета по развитию туризма под председательством главы кабинета министров Акылбека Жапарова, сообщает Sputnik Кыргызстан.На заседании обсуждались предложения по развитию туристической отрасли, а также меры госорганов по реализации государственной политики в сфере туризма. Участникам предоставили проекты, разработанные Фондом развития туризма.Жапаров заявил, что в этом году в Кыргызстане ожидается большой поток туристов, поэтому надо тщательно подготовиться. По его поручению планируются следующие нововведения:Председатель кабмина сообщил, что уставный капитал Фонда развития туризма будет составлять 1 миллиард сомов ежегодно, при этом его планируется довести до 5 миллиардов.Читайте также:В Ташкенте пройдет туристический форум ШОС

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кыргызстан, туристы