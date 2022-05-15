https://uz.sputniknews.ru/20220515/za-informatsiyu-o-nalogovyx-narusheniyax-predprinimateley-zaplatyat-24561631.html

За информацию о налоговых нарушениях предпринимателей заплатят

За информацию о налоговых нарушениях предпринимателей заплатят

Отправляя сведения, надо указать тип совершенного правонарушения.

2022-05-15T14:19+0500

2022-05-15T14:19+0500

2022-05-15T14:19+0500

общество

предприниматели

налоги

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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Гражданам, сообщившим в Государственный налоговый комитет (ГНК) о нарушениях в сфере торговли и услуг, будут платить.Соответствующее постановление ("О дополнительных мерах по повышению эффективности общественного контроля в сфере торговли и услуг") правительство приняло в минувшую пятницу. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.В частности, разовое вознаграждение составит 20% от суммы штрафа, наложенного на недобросовестного предпринимателя.Отправляя сведения через приложение, гражданин должен указать тип совершенного налогового правонарушения, а также местонахождение субъекта.Кроме того, сообщающий должен указать свой номер телефона и банковскую карту, уточнили в ведомстве.Вознаграждение выплачивается за уведомление о следующих обстоятельствах:Читайте также:Налоговые поступления выросли: как на это повлияла цифровизация

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

предприниматели, налоги