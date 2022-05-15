https://uz.sputniknews.ru/20220515/za-informatsiyu-o-nalogovyx-narusheniyax-predprinimateley-zaplatyat-24561631.html
За информацию о налоговых нарушениях предпринимателей заплатят
За информацию о налоговых нарушениях предпринимателей заплатят
Отправляя сведения, надо указать тип совершенного правонарушения.
2022-05-15T14:19+0500
2022-05-15T14:19+0500
2022-05-15T14:19+0500
общество
предприниматели
налоги
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Гражданам, сообщившим в Государственный налоговый комитет (ГНК) о нарушениях в сфере торговли и услуг, будут платить.Соответствующее постановление ("О дополнительных мерах по повышению эффективности общественного контроля в сфере торговли и услуг") правительство приняло в минувшую пятницу. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.В частности, разовое вознаграждение составит 20% от суммы штрафа, наложенного на недобросовестного предпринимателя.Отправляя сведения через приложение, гражданин должен указать тип совершенного налогового правонарушения, а также местонахождение субъекта.Кроме того, сообщающий должен указать свой номер телефона и банковскую карту, уточнили в ведомстве.Вознаграждение выплачивается за уведомление о следующих обстоятельствах:Читайте также:Налоговые поступления выросли: как на это повлияла цифровизация
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предприниматели, налоги
За информацию о налоговых нарушениях предпринимателей заплатят
Отправляя сведения через приложение, гражданин должен указать тип совершенного налогового правонарушения, а также местонахождение субъекта.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Гражданам, сообщившим в Государственный налоговый комитет (ГНК) о нарушениях в сфере торговли и услуг, будут платить.
Соответствующее постановление ("О дополнительных мерах по повышению эффективности общественного контроля в сфере торговли и услуг") правительство приняло в минувшую пятницу. Об этом сообщает
пресс-служба Минюста.
В частности, разовое вознаграждение составит 20% от суммы штрафа, наложенного на недобросовестного предпринимателя.
Отправляя сведения через приложение, гражданин должен указать тип совершенного налогового правонарушения, а также местонахождение субъекта.
Кроме того, сообщающий должен указать свой номер телефона и банковскую карту, уточнили в ведомстве.
Вознаграждение выплачивается за уведомление о следующих обстоятельствах:
нарушение порядка использования контрольно-кассового аппарата и терминалов онлайн-касс;
искусственно завышенные или заниженные цены в зависимости от формы оплаты наличными или банковскими картами;
осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации;
применение поддельной маркировки или отсутствие маркировки на продуктах, для которых предусмотрена обязательная цифровая маркировка;
иные обстоятельства, при которых выявлены нарушения правил торговли и оказания услуг.