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Налоговые поступления выросли на 117%
Налоговые поступления выросли на 117%
В результате цифровизации налоговой системы и усиления общественного контроля поступления увеличились в 1,3 раза. Подробнее об этом — в обзоре.
2022-05-11T09:52+0500
2022-05-11T09:52+0500
экономика
налоги
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В первом квартале в госбюджет от налогов поступило 34 495,1 млрд сумов. Об этом сообщили в Государственном налоговом комитете (ГНК).В результате цифровизации налоговой системы и усиления общественного контроля поступления увеличились в 1,3 раза. К примеру, в Ферганской области рост составил 166%, в Хорезмской области — 148%.С января по март налоговые поступления составили 117% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Собираемость НДС увеличилась на 27%, рост поступлений в территориальных органах составил 160%. Наилучшие показатели — в Навоийской области (193%), Ташкенте (186%) и Ферганской области (183%).Кроме того, несмотря на снижение ставки налога на имущества с 2 до 1,5%, поступления увеличились и составили 158% по сравнению с первым кварталом прошлого года.Динамика роста числа налогоплательщиковЗа первый квартал зарегистрировано 24 566 юридических лиц. Их общая численность составила 524 168.Количество физлиц, занимающихся индивидуальным предпринимательством, увеличилось на 22 566 и составило 37811.Кроме того, в качестве самозанятых зарегистрировались еще 342 323 человека. Общее число самозанятых лиц в Узбекистане достигло более 1,5 млн.Ранее Министерство финансов обновило список 10 крупнейших налогоплательщиков Узбекистана. Эти компании обеспечивают более 40% доходов государственного бюджета.Читайте также:
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налоги

Налоговые поступления выросли на 117%

09:52 11.05.2022
CC0 / Pixabay / Калькулятор на куче денег
Калькулятор на куче денег - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2022
CC0 / Pixabay /
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В результате цифровизации налоговой системы и усиления общественного контроля поступления увеличились в 1,3 раза. Подробнее об этом — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В первом квартале в госбюджет от налогов поступило 34 495,1 млрд сумов.
Об этом сообщили в Государственном налоговом комитете (ГНК).
В результате цифровизации налоговой системы и усиления общественного контроля поступления увеличились в 1,3 раза. К примеру, в Ферганской области рост составил 166%, в Хорезмской области — 148%.
С января по март налоговые поступления составили 117% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Собираемость НДС увеличилась на 27%, рост поступлений в территориальных органах составил 160%. Наилучшие показатели — в Навоийской области (193%), Ташкенте (186%) и Ферганской области (183%).
Кроме того, несмотря на снижение ставки налога на имущества с 2 до 1,5%, поступления увеличились и составили 158% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Динамика роста числа налогоплательщиков

За первый квартал зарегистрировано 24 566 юридических лиц. Их общая численность составила 524 168.
Количество физлиц, занимающихся индивидуальным предпринимательством, увеличилось на 22 566 и составило 37811.
Кроме того, в качестве самозанятых зарегистрировались еще 342 323 человека. Общее число самозанятых лиц в Узбекистане достигло более 1,5 млн.
Ранее Министерство финансов обновило список 10 крупнейших налогоплательщиков Узбекистана. Эти компании обеспечивают более 40% доходов государственного бюджета.
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