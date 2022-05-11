https://uz.sputniknews.ru/20220511/nalogovye-postupleniya-vyrosli-na-117-24466940.html

Налоговые поступления выросли на 117%

Налоговые поступления выросли на 117%

В результате цифровизации налоговой системы и усиления общественного контроля поступления увеличились в 1,3 раза. Подробнее об этом — в обзоре.

2022-05-11T09:52+0500

2022-05-11T09:52+0500

2022-05-11T09:52+0500

экономика

налоги

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В первом квартале в госбюджет от налогов поступило 34 495,1 млрд сумов. Об этом сообщили в Государственном налоговом комитете (ГНК).В результате цифровизации налоговой системы и усиления общественного контроля поступления увеличились в 1,3 раза. К примеру, в Ферганской области рост составил 166%, в Хорезмской области — 148%.С января по март налоговые поступления составили 117% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Собираемость НДС увеличилась на 27%, рост поступлений в территориальных органах составил 160%. Наилучшие показатели — в Навоийской области (193%), Ташкенте (186%) и Ферганской области (183%).Кроме того, несмотря на снижение ставки налога на имущества с 2 до 1,5%, поступления увеличились и составили 158% по сравнению с первым кварталом прошлого года.Динамика роста числа налогоплательщиковЗа первый квартал зарегистрировано 24 566 юридических лиц. Их общая численность составила 524 168.Количество физлиц, занимающихся индивидуальным предпринимательством, увеличилось на 22 566 и составило 37811.Кроме того, в качестве самозанятых зарегистрировались еще 342 323 человека. Общее число самозанятых лиц в Узбекистане достигло более 1,5 млн.Ранее Министерство финансов обновило список 10 крупнейших налогоплательщиков Узбекистана. Эти компании обеспечивают более 40% доходов государственного бюджета.Читайте также:

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налоги