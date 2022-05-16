https://uz.sputniknews.ru/20220516/baydenu-predrekli-novyy-energeticheskiy-koshmar-24573460.html

Байдену предрекли новый "энергетический кошмар"

Байдену предрекли новый "энергетический кошмар"

Власти пытались бороться с высокими ценами на бензин, но появилась еще одна "головная боль", подчеркивает Politico.

2022-05-16T09:21+0500

2022-05-16T09:21+0500

2022-05-16T09:21+0500

в мире

джо байден

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Власти США столкнулись с новым "энергетическим кошмаром", который случился из-за роста цен на газ.Об этом пишет Politico.Такая ситуация, как отмечается в статье, угрожает дальнейшим увеличением инфляции.Издание подчеркивает: пока администрация президента Джо Байдена боролась с высокими ценами на бензин, возникла еще одна проблема в сфере энергетики —повышение стоимости газа.Так, цена за бензин в стране в последние дни подскочила до $4,40 за галлон, а за газ вовсе выросла "до самого высокого уровня более чем за десятилетие".Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.В США тем временем также растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.Читайте также:

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джо байден