https://uz.sputniknews.ru/20220516/denejnye-perevody-migrantov-v-uzbekistan-vyrosli-24574604.html
Денежные переводы мигрантов в Узбекистан выросли
Денежные переводы мигрантов в Узбекистан выросли
Поток трансграничных переводов в январе-апреле вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
2022-05-16T11:21+0500
2022-05-16T11:21+0500
2022-05-16T11:21+0500
экономика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 мая – Sputnik. Объем международных трансграничных переводов на период с января по апрель 2022 года достиг $2,54 млрд. Об этом сообщает Центральный банк республики. По данным ЦБ, рост переводов составил 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($1,9 млрд). По мнению экспертов, денежные переводы в странах Центральной Азии являются крупнейшим источником внешнего финансирования. Так, по данным Всемирного банка, в 2020 году Кыргызстане денежные переводы составляли 31% от валового внутреннего продукта, в Таджикистане — 26,7%, а в Узбекистане — 11,6%. При этом больше половины переведённых денег в страны региона поступает из России. Как сообщал Всемирный банк, около 6% ВВП Узбекистана обеспечивают переводы из России. Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение об отмене обязательной регистрации в России в течение 15 дней с даты въезда для граждан Узбекистана. Такое же правило будет действовать в отношении россиян, въезжающих в Узбекистан. Ранее документ ратифицировали в Совет Федерации.Читайте также:
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узбекистан
Денежные переводы мигрантов в Узбекистан выросли
Поток трансграничных переводов в январе-апреле вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ТАШКЕНТ, 16 мая – Sputnik. Объем международных трансграничных переводов на период с января по апрель 2022 года достиг $2,54 млрд.
Об этом сообщает Центральный банк республики.
По данным ЦБ, рост переводов составил 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($1,9 млрд).
По мнению экспертов, денежные переводы в странах Центральной Азии являются крупнейшим источником внешнего финансирования.
Так, по данным Всемирного банка, в 2020 году Кыргызстане денежные переводы составляли 31% от валового внутреннего продукта, в Таджикистане — 26,7%, а в Узбекистане — 11,6%.
При этом больше половины переведённых денег в страны региона поступает из России.
Как сообщал Всемирный банк, около 6% ВВП Узбекистана обеспечивают переводы из России.
Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение об отмене обязательной регистрации в России в течение 15 дней с даты въезда для граждан Узбекистана. Такое же правило будет действовать в отношении россиян, въезжающих в Узбекистан. Ранее документ ратифицировали в Совет Федерации.