https://uz.sputniknews.ru/20220516/deputaty-ot-uzlidep-vystupili-za-vnesenie-popravok-v-konstitutsiyu-24578721.html
Депутаты от УзЛиДеП выступили за внесение поправок в Конституцию
Депутаты от УзЛиДеП выступили за внесение поправок в Конституцию
Члены партии считают, что поправки сделают Конституцию более современной и удобной с правовой точки зрения.
2022-05-16T12:18+0500
2022-05-16T12:18+0500
2022-05-16T12:18+0500
политика
узлидеп
конституция
депутаты
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Депутаты Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) выступили за внесение поправок в Конституцию.Эту инициативу обсудили в понедельник на заседании в Законодательной палате Олий Мажлиса.Депутаты отметили, что за последние годы в Узбекистане были проведены масштабные реформы во многих сферах. При этом в рамках стратегии развития Нового Узбекистана власти поставили перед собой множество целей. В их числе — построение справедливого и народоправного государства, а также более эффективное обеспечение прав и интересов человека и его достоинства.Для реализации этих задач необходимо обеспечить их правовую основу. Этот вопрос вынесут на обсуждение на совместном заседании фракций УзЛиДеП и "Миллий тикланиш".Читайте также:
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узлидеп, конституция, депутаты
Депутаты от УзЛиДеП выступили за внесение поправок в Конституцию
Члены партии считают, что поправки сделают Конституцию более современной и удобной с правовой точки зрения.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Депутаты Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) выступили за внесение поправок в Конституцию.
Эту инициативу обсудили в понедельник на заседании в Законодательной палате Олий Мажлиса.
Депутаты отметили, что за последние годы в Узбекистане были проведены масштабные реформы во многих сферах.
При этом в рамках стратегии развития Нового Узбекистана власти поставили перед собой множество целей. В их числе — построение справедливого и народоправного государства, а также более эффективное обеспечение прав и интересов человека и его достоинства.
Для реализации этих задач необходимо обеспечить их правовую основу.
"Поэтому сегодня на очередном заседании фракции УзЛиДеП в Законодательной палате депутаты выступили с предложением начать процесс внесения изменений и дополнений в Конституцию страны", — подчеркнули в партии.
Этот вопрос вынесут на обсуждение на совместном заседании фракций УзЛиДеП и "Миллий тикланиш".