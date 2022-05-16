https://uz.sputniknews.ru/20220516/kak-rossiya-otreagiruet-na-vstuplenie-finlyandii-i-shvetsii-v-nato-24594678.html

Как Россия отреагирует на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Как Россия отреагирует на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Итогом расширения НАТО станет снижение безопасности стран Северной Европы.

2022-05-16T21:37+0500

2022-05-16T21:37+0500

2022-05-16T21:37+0500

колумнисты

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безопасность

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Расширение НАТО на восток за счет Финляндии и Швеции – новая угроза безопасности России. Москва вынуждена отвечать развертыванием новых войсковых соединений и высокотехнологичных ударных (ядерных) вооружений на пространстве от Калининграда до Мурманска, от Балтийского моря до Баренцева.Финляндия и Швеция давно и тесно взаимодействуют с НАТО, и сегодня готовы принести в жертву интересам США остатки государственного нейтралитета и суверенитета. Соответствующие решения в Хельсинки и Стокгольме приняты и находятся в стадии реализации.Министры иностранных дел стран альянса 15 мая в Берлине обсудили прием новых членов и положительно оценили ожидаемое "историческое" событие. Предстоящий саммит НАТО в Мадриде примет новую Стратегическую концепцию и план адаптации к более опасной и конкурентной среде.Напомню, с декабря 2020 года альянс официально считает Россию своим противником и главной военной угрозой до 2030 года. Всем понятно, куда и для чего вступают.Неслучайно замглавы МИД Сергей Рябков сегодня заявил, что РФ не смирится со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. Это путь эскалации, "ошибка с далеко идущими последствиями".Конкретные военно-технические меры противодействия наверняка уже прорабатываются Генштабом ВС России. Динамика и жесткость реагирования зависит от развития ситуации в регионе. Ясно одно – Москва никому не позволит безнаказанно создавать военные угрозы вблизи российских границ.Ранее зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский напомнил странам, угрожающим ядерной державе, что им "следует учитывать все варианты". Вероятность ядерной эскалации не исключается.Военная эскалацияДля понимания масштаба компенсационных мер РФ рассмотрим боевой потенциал "новобранцев" альянса.В мировом рейтинге военной мощи Global Firepower Финляндия занимает 53 место из 142 возможных – на ступень ниже Беларуси. Неплохой показатель для нейтральной страны с населением 5,6 млн человек и 23-тысячной армией (мобилизационный потенциал – 900 тысяч человек).Сухопутные войска имеют на вооружении 200 танков, более 2000 единиц прочей бронетехники, 777 артиллерийских и 46 ракетных установок.Основу ВВС Финляндии составляют 55 ударных самолетов и 20 вертолетов.В строю ВМС – восемь патрульных катеров и 18 тральщиков.Недавно Хельсинки заказал в США 64 истребителя F-35A и партию из 120 высокоточных крылатых ракет класса "воздух-земля" AGM-158 JASSM (дальность до 370 км), предназначенных для поражения важных мобильных и стационарных целей.Военная мощь Швеции значится на 25 месте в мире (между Польшей и ЮАР), весьма убедительный нейтралитет, на всякий случай.Шведов в два раза больше (10,3 млн человек), чем финнов, однако шведская армия значительно меньше – 16 тысяч "штыков".Людей меньше, "железа" больше. Сухопутные войска имеют на вооружении 120 танков, 3370 единиц прочей бронетехники, 192 артиллерийских и 140 ракетных установок.Шведские ВВС – 70 ударных самолетов и более 50 вертолетов.Гордость Стокгольма – ВМС в составе 7 корветов, 5 субмарин, 170 патрульных катеров и тральщиков.Суммируем итог. В лице Финляндии и Швеции враждебный России блок НАТО может получить пополнение в виде 39 тыс. военнослужащих, 320 танков, более 1000 артустановок, 125 боевых самолетов и 70 вертолетов. Плюс выгодные стратегические позиции на севере Европы (сухопутная российско-финская граница протяженностью более 1000 км).Пока "новобранцы" преодолевают этапы обретения членства в НАТО, старшие партнеры (особенно британцы) наращивают военное присутствие в Балтийском регионе, чтобы "обеспечить безопасность Швеции и Финляндии до вступления в альянс". При этом объективные угрозы в регионе отсутствуют.Проведенный в 2021 году опрос американского аналитического центра Wilson Center показал, что: за вступление в альянс высказались около 26% финнов, тогда как 40% были против. Ранее финское общество не могло однозначно определиться с вопросом членства на протяжении "долгих десятилетий".Безответственное втягивание нейтральных стран северной Европы в антироссийский военный блок служит не безопасности, а грядущей агрессии США и НАТО – войне до последнего финна и шведа.Сегодняшняя Украина – наглядный пример катастрофических перемен в нейтральной стране после освоения ее территории войсками альянса.Между тем, в Польше в очередной раз предлагают демилитаризовать Калининградскую область России.Недавно вступившие в НАТО страны — так называемые прифронтовые государства — стремятся выслужиться перед американскими хозяевами, и потому наиболее агрессивны по отношению к России.Очень опасная для Европы тенденция, западня для Финляндии и Швеции.Североатлантический альянс дестабилизирует мир на планете, не имея на то права и даже технологического преимущества в сфере вооружений. Первыми подставляют под удар "младших союзников". Коллективный Запад под руководством США маниакально движется к глобальному военному конфликту с Россией и Китаем.И все же здоровые силы в мире консолидируются, а Европа и НАТО ослаблены межгосударственными противоречиями, бессмысленными поставками оружия киевскому режиму и самоубийственными антироссийскими санкциями.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Читайте также:Видео: возможна ли мобилизация в России?

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финляндия, швеция, нато, европа, безопасность