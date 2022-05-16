https://uz.sputniknews.ru/20220516/lidery-stran-odkb-prinyali-neskolko-dokumentov-na-sammite-v-moskve--glavnoe-24590286.html
Лидеры стран ОДКБ приняли несколько документов на саммите в Москве – главное
Лидеры стран ОДКБ приняли несколько документов на саммите в Москве – главное
Лидеры стран-участниц ОДКБ на саммите в московском Кремле приняли ряд совместных документов, среди них — заявление Совета коллективной безопасности организации.
2022-05-16T17:53+0500
2022-05-16T17:53+0500
2022-05-16T17:53+0500
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Участниками саммита стали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон.Саммит приурочен к 30-летию подписания документа и 20-летию самого объединения. Это первая за два с половиной года очная встреча лидеров стран-участников ОДКБ.Самое важное из заявлений лидеров стран-участниц ОДКБ — в материале Sputnik Узбекистан.Токаев: о миротворческой деятельности ОДКБ и афганской угрозеЗа тридцать лет ОДКБ подтвердила свой статус действенного механизма многостороннего сотрудничества, и у организации серьезный потенциал для дальнейшего развития, отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.По его словам, главные задачи ОДКБ – это укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности.Особое внимание Токаев в своей речи уделил противодействию терроризму и экстремизму, в том числе "в контексте развития ситуации в Афганистане".Кроме этого, нужно ставить задачу о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН, уверен казахстанский лидер."Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия Организации в международных операциях по поддержанию мира", - сообщил он.Жапаров: спонсоры боевиков в Афганистане имеют планы на ЦАОб угрозах со стороны Афганистана говорил и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. По его мнению, у внешних спонсоров террористов в Афганистане есть и далеко идущие планы на Центральную Азию."Весьма тревожной остается обстановка на южных границах ОДКБ, в первую очередь из-за беспрепятственной деятельности в некоторых афганских провинциях радикальных религиозно-террористических структур, внешние спонсоры которых имеют далеко идущие планы на Центральную Азию", - заявил он.Проблемы Афганистана должна оставаться в центре внимания ОДКБ, считает Жапаров. В этом направлении необходимо принять весь комплекс политико-дипломатических и военно-технических мер безопасности.Путин: учения ОДКБ пройдут осеньюПо словам президента России Владимира Путина, осенью этого года пройдет целая серия совместных военных учений ОДКБ.Также Организация займется оснащением коллективным сих современным вооружением и техникой, а также улучшением слаженности совместных действий военных структур.Президент также высказался о вхождении Финляндии и Швеции в состав НАТО."Что касается расширения (НАТО - Sputnik) в том числе за счет новых членов альянса - Финляндии, Швеции: у России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами, и поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает, но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Вообще-то проблема создается на голом месте, будем соответствующе на это реагировать", - также сказал Путин на саммите ОДКБ.Лукашенко: Запад не хочет смириться с уходом однополярного мираКоллективный Запад действует по принципу "кто не с нами, тот против нас", считает президент Беларуси Александр Лукашенко."Наша встреча проходит в непростое время, время передела мира. Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое, но коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций", - отметил он.Пашинян: ОДКБ есть и будет важнейшим фактором безопасностиО вкладе Организации в стабильность региона высказался и премьер-министр Армении Никол Пашинян."Юбилей нашей организации – очень хороший повод подвести некоторые итоги и обсудить перспективы дальнейшего развития нашей организации. В истории ОДКБ очень много позитива, потому что, реально ОДКБ была, есть и будет важнейшим фактором в обеспечении безопасности и стабильности в регионе", - сказал Пашинян.Читайте также:
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одкб, москва, документы
Лидеры стран ОДКБ приняли несколько документов на саммите в Москве – главное
Лидеры стран-участниц ОДКБ на саммите в московском Кремле приняли ряд совместных документов, среди них — заявление Совета коллективной безопасности организации.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Участниками саммита стали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон.
Саммит приурочен к 30-летию подписания документа и 20-летию самого объединения. Это первая за два с половиной года очная встреча лидеров стран-участников ОДКБ.
Самое важное из заявлений лидеров стран-участниц ОДКБ — в материале Sputnik Узбекистан
.
Токаев: о миротворческой деятельности ОДКБ и афганской угрозе
За тридцать лет ОДКБ подтвердила свой статус действенного механизма многостороннего сотрудничества, и у организации серьезный потенциал для дальнейшего развития, отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, главные задачи ОДКБ – это укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности.
Особое внимание Токаев в своей речи уделил противодействию терроризму и экстремизму, в том числе "в контексте развития ситуации в Афганистане".
"Обстановка в этой стране, а также неснижающаяся активность вооруженных группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожают безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы и еще больше уделять внимания обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии", – заявил он.
Кроме этого, нужно ставить задачу о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН, уверен казахстанский лидер.
"Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия Организации в международных операциях по поддержанию мира", - сообщил он.
Жапаров: спонсоры боевиков в Афганистане имеют планы на ЦА
Об угрозах со стороны Афганистана говорил и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. По его мнению, у внешних спонсоров террористов в Афганистане есть и далеко идущие планы на Центральную Азию.
"Весьма тревожной остается обстановка на южных границах ОДКБ, в первую очередь из-за беспрепятственной деятельности в некоторых афганских провинциях радикальных религиозно-террористических структур, внешние спонсоры которых имеют далеко идущие планы на Центральную Азию", - заявил он.
Проблемы Афганистана должна оставаться в центре внимания ОДКБ, считает Жапаров. В этом направлении необходимо принять весь комплекс политико-дипломатических и военно-технических мер безопасности.
Путин: учения ОДКБ пройдут осенью
По словам президента России Владимира Путина, осенью этого года пройдет целая серия совместных военных учений ОДКБ.
Также Организация займется оснащением коллективным сих современным вооружением и техникой, а также улучшением слаженности совместных действий военных структур.
"На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ", - сообщил Владимир Путин.
Президент также высказался о вхождении Финляндии и Швеции в состав НАТО.
"Что касается расширения (НАТО - Sputnik) в том числе за счет новых членов альянса - Финляндии, Швеции: у России, хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами, и поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение за счет этих стран для России не создает, но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Вообще-то проблема создается на голом месте, будем соответствующе на это реагировать", - также сказал Путин на саммите ОДКБ.
Лукашенко: Запад не хочет смириться с уходом однополярного мира
Коллективный Запад действует по принципу "кто не с нами, тот против нас", считает президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Наша встреча проходит в непростое время, время передела мира. Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое, но коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций", - отметил он.
Пашинян: ОДКБ есть и будет важнейшим фактором безопасности
О вкладе Организации в стабильность региона высказался и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Юбилей нашей организации – очень хороший повод подвести некоторые итоги и обсудить перспективы дальнейшего развития нашей организации. В истории ОДКБ очень много позитива, потому что, реально ОДКБ была, есть и будет важнейшим фактором в обеспечении безопасности и стабильности в регионе", - сказал Пашинян.