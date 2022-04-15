https://uz.sputniknews.ru/20220415/kitay-schitaet-odkb-veduschim-mexanizmom-obespecheniya-voennoy-bezopasnosti-v-sng-24001648.html
Китай считает ОДКБ ведущим механизмом обеспечения военной безопасности в СНГ
Китай считает ОДКБ ведущим механизмом обеспечения военной безопасности в СНГ
Спикер парламента КНР Ли Чжаньшу заявил, что Пекин будет продвигать сотрудничество с ОДКБ.
2022-04-15T14:55+0500
2022-04-15T14:55+0500
2022-04-15T14:55+0500
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Китай признает Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ведущим механизмом военной безопасности в СНГ и будет активно продвигать сотрудничество с ней, сообщил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.Организация Договора о коллективной безопасности – это международная организация, цели которой - укрепление мира, стабильности, а также защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета ее членов.Напомним, ОДКБ создали 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте главами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана и Таджикистана.В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды Организации.В настоящее время в состав Организации входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.Читайте также:На заседании ОДКБ обсудят вызовы и угрозы безопасностиНАТО давно должна была стать частью истории – МИД КНР
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китай, одкб, снг, пекин, безопасность, сотрудничество
Китай считает ОДКБ ведущим механизмом обеспечения военной безопасности в СНГ
Спикер парламента КНР Ли Чжаньшу заявил, что Пекин будет продвигать сотрудничество с ОДКБ.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Китай признает Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ведущим механизмом военной безопасности в СНГ и будет активно продвигать сотрудничество с ней, сообщил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.
"Мы считаем, что ОДКБ - это ведущий механизм военной безопасности в СНГ, играет весомую роль в продвижении и обеспечении региональной стабильности и безопасности. Мы готовы продолжать и дальше развивать взаимодействие с этой организацией", — отметил Ли Чжаньшу в рамках онлайн-встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Организация Договора о коллективной безопасности – это международная организация, цели которой - укрепление мира, стабильности, а также защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета ее членов.
Напомним, ОДКБ создали 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте главами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана и Таджикистана.
В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды Организации.
В настоящее время в состав Организации входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.