https://uz.sputniknews.ru/20220516/norov-sotrudnichestvo-uzbekistana-i-shos-vyshlo-na-kachestvennyy-uroven-24584550.html
Норов высоко оценил уровень сотрудничества Узбекистана и ШОС
Норов высоко оценил уровень сотрудничества Узбекистана и ШОС
Норов отметил, что население стран ШОС занимает половину численности планеты.
2022-05-16T15:39+0500
2022-05-16T15:39+0500
2022-05-16T15:52+0500
политика
шос
владимир норов
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча генерального секретаря ШОС Чжан Мин и главы МИД республики Владимира Норова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан."Сегодня развиваются многосторонние отношения Узбекистана и ШОС. Последние несколько лет сотрудничество с ШОС вышло на качественный уровень", - заявил и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.Глава МИД отметил, что население стран ШОС занимает половину численности планеты, а также играет большую роль в установлении региональной безопасности.Дипломат также заявил о проведении Совета глав министерств иностранных дел стран ШОС, который запланирован на 28-29 июня.В свою очередь, генсек ШОС высоко оценил ход подготовки к саммиту ШОС в Самарканде, который пройдет 15-16 сентября."Я воочию увидел, как идет масштабная подготовка к предстоящему Саммиту. Мне сказали, что к концу июня вся работа будет завершена. Я был впечатлен результатами и эффективностью работ по подковке к ШОС" - рассказал генсек организации.Чжан Мин обратил внимание, что возводимые объекты в Самарканде отражают культурные моменты жизни узбекского народа."Я думаю в этих объектах отражены мысли президента Шавката Мирзиёева в строительстве нового Узбекистана", - поделился впечатлениями генсек ШОС Чжан Мин.Напомним: в настоящий момент в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая была создана в 2001 году, входят Узбекистан, Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Индия и Пакистан.Готовится к полноценному членству Иран: на саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема этой страны в организацию.В числе стран-наблюдателей — Афганистан, Беларусь и Монголия.Партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.В 2021—2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15—16 сентября этого года в Самарканде.В рамках председательства Узбекистана в ШОС запланировано проведение более 80 мероприятий, 30 из которых – на министерском уровне, ранее заявил замглавы МИД Узбекистана Владимир Норов.Читайте также:Министры транспорта государств-членов ШОС договорились о сотрудничестве
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шос, владимир норов, узбекистан
Норов высоко оценил уровень сотрудничества Узбекистана и ШОС
15:39 16.05.2022 (обновлено: 15:52 16.05.2022)
Глава МИД отметил, что население стран ШОС занимает половину численности планеты, а также играет большую роль в установлении региональной безопасности.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik.
В Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча генерального секретаря ШОС Чжан Мин и главы МИД республики Владимира Норова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
"Сегодня развиваются многосторонние отношения Узбекистана и ШОС. Последние несколько лет сотрудничество с ШОС вышло на качественный уровень", - заявил и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.
Глава МИД отметил, что население стран ШОС занимает половину численности планеты, а также играет большую роль в установлении региональной безопасности.
"Мы сегодня обсудили региональную безопасность, развитие политико-экономических и культурно-гуманитарные связей. Под председательством Узбекистана были запланированы 80 мероприятий, половина из которых на сегодняшний день реализованы, в том числе с участием руководителей различных ведомств и министерств", - сказал Норов.
Дипломат также заявил о проведении Совета глав министерств иностранных дел стран ШОС, который запланирован на 28-29 июня.
В свою очередь, генсек ШОС высоко оценил ход подготовки к саммиту ШОС в Самарканде, который пройдет 15-16 сентября.
"Я воочию увидел, как идет масштабная подготовка к предстоящему Саммиту. Мне сказали, что к концу июня вся работа будет завершена. Я был впечатлен результатами и эффективностью работ по подковке к ШОС" - рассказал генсек организации.
Чжан Мин обратил внимание, что возводимые объекты в Самарканде отражают культурные моменты жизни узбекского народа.
"Я думаю в этих объектах отражены мысли президента Шавката Мирзиёева в строительстве нового Узбекистана", - поделился впечатлениями генсек ШОС Чжан Мин.
Напомним: в настоящий момент в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая была создана в 2001 году, входят Узбекистан, Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Индия и Пакистан.
Готовится к полноценному членству Иран: на саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема этой страны в организацию.
В числе стран-наблюдателей — Афганистан, Беларусь и Монголия.
Партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
В 2021—2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15—16 сентября этого года в Самарканде.
В рамках председательства Узбекистана в ШОС запланировано проведение более 80 мероприятий, 30 из которых – на министерском уровне, ранее заявил замглавы МИД Узбекистана Владимир Норов.