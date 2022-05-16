https://uz.sputniknews.ru/20220516/norov-sotrudnichestvo-uzbekistana-i-shos-vyshlo-na-kachestvennyy-uroven-24584550.html

Норов высоко оценил уровень сотрудничества Узбекистана и ШОС

Норов высоко оценил уровень сотрудничества Узбекистана и ШОС

Норов отметил, что население стран ШОС занимает половину численности планеты.

2022-05-16T15:39+0500

2022-05-16T15:39+0500

2022-05-16T15:52+0500

политика

шос

владимир норов

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча генерального секретаря ШОС Чжан Мин и главы МИД республики Владимира Норова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан."Сегодня развиваются многосторонние отношения Узбекистана и ШОС. Последние несколько лет сотрудничество с ШОС вышло на качественный уровень", - заявил и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.Глава МИД отметил, что население стран ШОС занимает половину численности планеты, а также играет большую роль в установлении региональной безопасности.Дипломат также заявил о проведении Совета глав министерств иностранных дел стран ШОС, который запланирован на 28-29 июня.В свою очередь, генсек ШОС высоко оценил ход подготовки к саммиту ШОС в Самарканде, который пройдет 15-16 сентября."Я воочию увидел, как идет масштабная подготовка к предстоящему Саммиту. Мне сказали, что к концу июня вся работа будет завершена. Я был впечатлен результатами и эффективностью работ по подковке к ШОС" - рассказал генсек организации.Чжан Мин обратил внимание, что возводимые объекты в Самарканде отражают культурные моменты жизни узбекского народа."Я думаю в этих объектах отражены мысли президента Шавката Мирзиёева в строительстве нового Узбекистана", - поделился впечатлениями генсек ШОС Чжан Мин.Напомним: в настоящий момент в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая была создана в 2001 году, входят Узбекистан, Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Индия и Пакистан.Готовится к полноценному членству Иран: на саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема этой страны в организацию.В числе стран-наблюдателей — Афганистан, Беларусь и Монголия.Партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.В 2021—2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15—16 сентября этого года в Самарканде.В рамках председательства Узбекистана в ШОС запланировано проведение более 80 мероприятий, 30 из которых – на министерском уровне, ранее заявил замглавы МИД Узбекистана Владимир Норов.Читайте также:Министры транспорта государств-членов ШОС договорились о сотрудничестве

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шос, владимир норов, узбекистан