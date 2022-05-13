https://uz.sputniknews.ru/20220513/ministry-transporta-gosudarstv-chlenov-shos-dogovorilis-sotrudnichat-24534325.html

Министры транспорта государств-членов ШОС договорились сотрудничать

Министры транспорта государств-членов ШОС договорились сотрудничать

Для взаимодействия в сфере транспорта, появится специальная транспортная рабочая группа.

2022-05-13T17:03+0500

2022-05-13T17:03+0500

2022-05-13T17:03+0500

экономика

шос

министр

транспорт

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Хиве завершилось девятое совещание министров транспорта государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.На мероприятии, организованном в рамках председательства Узбекистана в саммите ШОС, делегации стран-участниц обсудили вопросы, связанные с укреплением взаимовыгодного сотрудничества в сфере транспорта, развитием и диверсификацией транспортных коридоров, эффективным использованием имеющихся возможностей в этой сфере.Учитывая то, что развитие регионального транспортно-транзитного потенциала является одним из важных факторов устойчивого экономического роста государств-членов ШОС, в ходе встречи рассматривались вопросы формирования единого подхода по созданию целостной и интегрированной транспортной системы, развитие торгово-экономических отношений с внедрением современных цифровых технологий.В рамках 9-го совещания, участники поддержали подготовленный узбекской стороной проект Концепции сотрудничества государств-членов ШОС по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров и договорились представить данный документ на утверждение в ходе планируемого заседания Совета глав государств ШОС в 2022 году.Дополнительно достигнута договоренность о продолжении активной работы по согласованию ряда важнейших документов в области транспорта и логистики.Вместе с тем, в целях углубленного взаимодействия в сфере транспорта, появится специальная транспортная рабочая группа.По итогам встречи подписан соответствующий протокол министров транспорта государств-членов ШОС.Напомним: в настоящий момент в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая была создана в 2001 году, входят Узбекистан, Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Индия и Пакистан.Готовится к полноценному членству Иран: на саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема этой страны в организацию.В числе стран-наблюдателей — Афганистан, Беларусь и Монголия.Партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.В 2021—2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15—16 сентября этого года в Самарканде.В рамках председательства Узбекистана в ШОС запланировано проведение более 80 мероприятий, 30 из которых – на министерском уровне, ранее заявил замглавы МИД Узбекистана Владимир Норов.Читайте также:Генсек ШОС приедет в УзбекистанГлавное из выступления Лаврова на заседании Совета глав МИД стран СНГ — видео

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