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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Нутрициолог рассказала, что будет, если есть макароны каждый день
Нутрициолог рассказала, что будет, если есть макароны каждый день
Разнообразие нутриентов — основное правило при составлении рациона.
2022-05-16T23:00+0500
2022-05-16T23:00+0500
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Девяносто процентов всех макарон содержат глютен, употребление которого в больших количествах может привести к синдрому разраженного кишечника, аутоиммунным заболеваниям и проблемам с кожей, заявила РИА Новости нутрициолог Анастасия Гаврикова.По ее словам, разнообразие нутриентов — основное правило при составлении рациона.Она добавила, что можно отдавать предпочтение безглютеновым макаронам: к ним относятся фунчоза, ширатаки, гороховые макароны, из нута, кукурузные. "Обращайте внимание, чтобы на упаковке было написано "нет ГМО", — заключила она.Читайте также:Какой чай помогает снизить уровень сахара в крови — врач
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врач, продукты

Нутрициолог рассказала, что будет, если есть макароны каждый день

23:00 16.05.2022
© Pixabay/acekreationsМакароны
Макароны - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2022
© Pixabay/acekreations
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Разнообразие нутриентов — основное правило при составлении рациона.
Девяносто процентов всех макарон содержат глютен, употребление которого в больших количествах может привести к синдрому разраженного кишечника, аутоиммунным заболеваниям и проблемам с кожей, заявила РИА Новости нутрициолог Анастасия Гаврикова.
По ее словам, разнообразие нутриентов — основное правило при составлении рациона.

"Если вы будете употреблять макароны ежедневно, то не будете получать тех нутриентов, которые содержатся, например, в крупах: в гречке, буром рисе, в киноа. Поэтому если вы любите макароны, проанализируйте, нет ли у вас проблем с ЖКТ, аутоиммунных заболеваний, как выглядит ваша кожа, есть или нет лишний вес. Если вы здоровы, то можете употреблять обычные макароны из пшеницы. Однако знайте меру", — сообщила собеседник агентства.

Она добавила, что можно отдавать предпочтение безглютеновым макаронам: к ним относятся фунчоза, ширатаки, гороховые макароны, из нута, кукурузные. "Обращайте внимание, чтобы на упаковке было написано "нет ГМО", — заключила она.
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