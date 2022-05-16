https://uz.sputniknews.ru/20220516/nutritsiolog-rasskazala-chto-budet-esli-est-makarony-kajdyy-den-24596855.html

Нутрициолог рассказала, что будет, если есть макароны каждый день

Нутрициолог рассказала, что будет, если есть макароны каждый день

Разнообразие нутриентов — основное правило при составлении рациона.

2022-05-16T23:00+0500

2022-05-16T23:00+0500

2022-05-16T23:00+0500

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Девяносто процентов всех макарон содержат глютен, употребление которого в больших количествах может привести к синдрому разраженного кишечника, аутоиммунным заболеваниям и проблемам с кожей, заявила РИА Новости нутрициолог Анастасия Гаврикова.По ее словам, разнообразие нутриентов — основное правило при составлении рациона.Она добавила, что можно отдавать предпочтение безглютеновым макаронам: к ним относятся фунчоза, ширатаки, гороховые макароны, из нута, кукурузные. "Обращайте внимание, чтобы на упаковке было написано "нет ГМО", — заключила она.Читайте также:Какой чай помогает снизить уровень сахара в крови — врач

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