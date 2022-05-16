https://uz.sputniknews.ru/20220516/odkb-gotova-nalajivat-vzaimodeystvie-s-nato-24591034.html
ОДКБ готова налаживать взаимодействие с НАТО
ОДКБ готова налаживать взаимодействие с НАТО
Лидеры ОДКБ считают, что необходимо снизить напряженность на континенте.
2022-05-16T19:15+0500
2022-05-16T19:15+0500
2022-05-16T19:15+0500
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Лидеры государств-участниц ОДКБ считают, что необходимо снизить напряженность на континенте, поэтому подтверждают готовность налаживать взаимодействие с НАТО, говорится в совместном заявлении.В понедельник в Москве состоялся саммит ОДКБ, в котором принимали участие делегации из Армении, Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана иТаджикистана."Осознавая свою ответственность за обеспечение прочного мира в евразийском регионе, подчеркиваем важность снижения напряженности на континенте и подтверждаем готовность налаживать практическое взаимодействие с организацией Североатлантического договора", - отмечается в документе.Напомним: ОДКБ создали 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте главами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана и Таджикистана.В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды организации.В настоящее время в состав организации входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.Читайте также:Лидеры стран ОДКБ приняли несколько документов на саммите в Москве – главное
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одкб, нато
ОДКБ готова налаживать взаимодействие с НАТО
Лидеры ОДКБ заявили о готовности налаживать практическое взаимодействие с альянсом.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik.
Лидеры государств-участниц ОДКБ считают, что необходимо снизить напряженность на континенте, поэтому подтверждают готовность налаживать взаимодействие с НАТО, говорится в совместном заявлении
.
В понедельник в Москве состоялся саммит ОДКБ, в котором принимали участие делегации из Армении, Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана иТаджикистана.
"Осознавая свою ответственность за обеспечение прочного мира в евразийском регионе, подчеркиваем важность снижения напряженности на континенте и подтверждаем готовность налаживать практическое взаимодействие с организацией Североатлантического договора", - отмечается в документе.
Напомним: ОДКБ создали 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте главами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана и Таджикистана.
В 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды организации.
В настоящее время в состав организации входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.