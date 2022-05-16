https://uz.sputniknews.ru/20220516/raxmon-xochet-obsudit-s-putinym-modernizatsiyu-vs-24589850.html
Рахмон хочет обсудить с Путиным модернизацию ВС
Рахмон хочет обсудить с Путиным модернизацию ВС
Саммит ОДКБ – хорошая возможность обсудить программу модернизации ВС страны.
2022-05-16T18:17+0500
2022-05-16T18:17+0500
2022-05-16T18:17+0500
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что хотел бы обсудить с российским лидером Владимиром Путиным модернизацию Вооруженных сил республики."Это хорошая возможность обсудить с вами наши двусторонние вопросы. Я сегодня хотел с вами обсудить ход реализации программы модернизации Вооруженных сил нашей страны", - сказал он на встрече с Путиным.Встреча лидеров состоялась в Москве, на полях юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Глава России, в свою очередь отметил, что ситуация в Центрально-Азиатском регионе остается сложной, и ему интересно узнать мнение коллеги по вопросу укрепления безопасности.На встрече отмечалось, что товарооборот между странами в этом году вырос на 70%: Россия остается основным торгово-экономическим партнером Таджикистана.Необходимо продолжать развивать торгово-экономические отношения РФ и Таджикистана в свете сегодняшней ситуации, подчеркнул Путин.Главными вопросами саммита ОДКБ обозначены международные и региональные проблемы, а также меры по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности, отмечает Sputnik Таджикистан.Читайте также:Норов высоко оценил уровень сотрудничества Узбекистана и ШОС
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владимир путин, одкб, эмомали рахмон, таджикистан
Рахмон хочет обсудить с Путиным модернизацию ВС
Саммит ОДКБ – хорошая возможность обсудить программу модернизации Вооруженных сил республики, считает глава Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что хотел бы обсудить с российским лидером Владимиром Путиным модернизацию Вооруженных сил республики.
"Это хорошая возможность обсудить с вами наши двусторонние вопросы. Я сегодня хотел с вами обсудить ход реализации программы модернизации Вооруженных сил нашей страны", - сказал он на встрече с Путиным.
Встреча лидеров состоялась в Москве, на полях юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Глава России, в свою очередь отметил, что ситуация в Центрально-Азиатском регионе остается сложной, и ему интересно узнать мнение коллеги по вопросу укрепления безопасности.
На встрече отмечалось, что товарооборот между странами в этом году вырос на 70%: Россия остается основным торгово-экономическим партнером Таджикистана.
Необходимо продолжать развивать торгово-экономические отношения РФ и Таджикистана в свете сегодняшней ситуации, подчеркнул Путин.
Главными вопросами саммита ОДКБ обозначены международные и региональные проблемы, а также меры по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности, отмечает Sputnik Таджикистан
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