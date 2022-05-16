https://uz.sputniknews.ru/20220516/rossiyskie-aktivy-gruppy-renault-perexodyat-v-gosudarstvennuyu-sobstvennost---glavnoe--24579507.html

Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность - главное

Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность - главное

Итогом данного решения станет возобновление производства автомобилей под историческим брендом "Москвич".

2022-05-16T12:40+0500

2022-05-16T12:40+0500

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экономика

автомобили

москва

мэр

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Полным пакетом акций (100%) ЗАО "Рено Россия" будет владеть правительство Москвы. Об этом сообщает РИА Новости. Сергей Собянин отметил, что основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет КАМАЗ. Он добавил, что совместно с КАМАЗом и Минпромторгом РФ идет работа над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов. В то время как завод "Рено Россия" перешел в собственность правительства Москвы, другой российский актив группы Renault - принадлежавшие ей 67,69% "АвтоВАЗа", - -переходят подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Как сообщают РИА Новости, Renault одновременно получает опцион на обратный выкуп своей доли в "АвтоВАЗе", который может быть реализован в течение следующих 6 лет. "АвтоВАЗ" же будет осуществлять сервисное обслуживание машин Renault на российском рынке, при этом продолжит выпускать на своих заводах всю линейку Lada.Читайте также: Россия договорится о поставках автокомпонентов из Узбекистана — Мантуров

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автомобили, москва, мэр