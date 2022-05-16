https://uz.sputniknews.ru/20220516/rossiyskie-aktivy-gruppy-renault-perexodyat-v-gosudarstvennuyu-sobstvennost---glavnoe--24579507.html
Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность - главное
Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность - главное
Итогом данного решения станет возобновление производства автомобилей под историческим брендом "Москвич".
2022-05-16T12:40+0500
2022-05-16T12:40+0500
2022-05-16T12:43+0500
экономика
автомобили
москва
мэр
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Полным пакетом акций (100%) ЗАО "Рено Россия" будет владеть правительство Москвы. Об этом сообщает РИА Новости. Сергей Собянин отметил, что основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет КАМАЗ. Он добавил, что совместно с КАМАЗом и Минпромторгом РФ идет работа над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов. В то время как завод "Рено Россия" перешел в собственность правительства Москвы, другой российский актив группы Renault - принадлежавшие ей 67,69% "АвтоВАЗа", - -переходят подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Как сообщают РИА Новости, Renault одновременно получает опцион на обратный выкуп своей доли в "АвтоВАЗе", который может быть реализован в течение следующих 6 лет. "АвтоВАЗ" же будет осуществлять сервисное обслуживание машин Renault на российском рынке, при этом продолжит выпускать на своих заводах всю линейку Lada.Читайте также: Россия договорится о поставках автокомпонентов из Узбекистана — Мантуров
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автомобили, москва, мэр
Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность - главное
12:40 16.05.2022 (обновлено: 12:43 16.05.2022)
Итогом данного решения станет возобновление производства автомобилей под историческим брендом "Москвич".
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik.
Полным пакетом акций (100%) ЗАО "Рено Россия" будет владеть правительство Москвы. Об этом сообщает
РИА Новости.
"Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено". Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", - написал Собянин.
Сергей Собянин отметил, что основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет КАМАЗ.
"На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей", - написал мэр столицы в своем блоге.
Он добавил, что совместно с КАМАЗом и Минпромторгом РФ идет работа над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов.
В то время как завод "Рено Россия" перешел в собственность правительства Москвы, другой российский актив группы Renault - принадлежавшие ей 67,69% "АвтоВАЗа", - -переходят подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ".
Как сообщают РИА Новости, Renault одновременно получает опцион на обратный выкуп своей доли в "АвтоВАЗе", который может быть реализован в течение следующих 6 лет. "АвтоВАЗ" же будет осуществлять сервисное обслуживание машин Renault на российском рынке, при этом продолжит выпускать на своих заводах всю линейку Lada.