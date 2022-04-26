https://uz.sputniknews.ru/20220426/rossiya-dogovoritsya-o-postavkax-avtokomponentov-iz-uzbekistana--manturov-24217485.html

Россия договорится о поставках автокомпонентов из Узбекистана — Мантуров

Россия договорится о поставках автокомпонентов из Узбекистана — Мантуров

Отечественные автозаводы и иностранные останавливают работу из-за нехватки автокомпонентов.

2022-04-26T16:09+0500

2022-04-26T16:09+0500

2022-04-26T16:09+0500

экономика

узбекистан

производство

поставки

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. РФ собирается наладить поставки компонентов на российские автозаводы из Узбекистана, сейчас определяется с номенклатурой, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости."Мы заинтересованы в приобретении у них - непосредственно производителей автокомпонентов - тех комплектующих, которые не только для "АвтоВАЗа" могли бы быть поставлены на конвейер наших автомобильных предприятий, находящихся в России", — сообщил он в эфире телеканала "Россия 24"."Здесь речь идет скорее не о создании предприятий, совместных предприятий, не о вхождении в капитал. У них есть уже налаженная рабочая кооперация, которая позволяет производить, и мы сейчас определяемся по номенклатуре", — добавил министр.Сейчас как отечественные автозаводы, так и иностранные с производственными площадками в России приостанавливают работу из-за нехватки автокомпонентов. Дефицит в большей степени связан с перебоями в логистике, а также санкциями, заключил Мантуров.Читайте также:Узбекистан и Россия сотрудничают в стратегическом развитииРоссия будет развивать независимое авиастроение вместе с Узбекистаном

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узбекистан, производство, поставки