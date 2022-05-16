https://uz.sputniknews.ru/20220516/rossiyskie-voennye-dostavili-55-tonn-gumpomoschi-v-zaporojskuyu-oblast--video-24585459.html
Российские военные доставили 55 тонн гумпомощи в Запорожскую область — видео
Российские военные доставили 55 тонн гумпомощи в Запорожскую область — видео
Кадры опубликовало Министерство обороны России.
2022-05-16T17:24+0500
2022-05-16T17:24+0500
2022-05-16T17:24+0500
специальная военная операция россии в донбассе
военные
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Из России на территорию Мелитопольского района Запорожской области доставили 55 тонн гуманитарной помощи.Российские военные передали продовольствие и предметы первой необходимости жителям Константиновки, Мирного и Приазовского.В состав продовольственного груза вошли мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, чай.Среди тех, кто обязательно получает продуктовые наборы, — многодетные семьи и пенсионеры.Накануне военнослужащие России доставили свыше 50 тонн гумпомощи жителям Харьковской области.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Как подчеркнули в Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Читайте также:
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военные
Российские военные доставили 55 тонн гумпомощи в Запорожскую область — видео
Кадры опубликовало Министерство обороны России.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Из России на территорию Мелитопольского района Запорожской области доставили 55 тонн гуманитарной помощи.
Российские военные передали продовольствие и предметы первой необходимости жителям Константиновки, Мирного и Приазовского.
В состав продовольственного груза вошли мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, чай.
Среди тех, кто обязательно получает продуктовые наборы, — многодетные семьи и пенсионеры.
Накануне военнослужащие России доставили свыше 50 тонн гумпомощи жителям Харьковской области.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Как подчеркнули в Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.