https://uz.sputniknews.ru/20220516/shavkat-mirziyoev-i-gurbanguly-berdymuxamedov-obsudili-vosstanovlenie-afganistana-24583592.html

Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили восстановление Афганистана

Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили восстановление Афганистана

Мирзиёев согласился проводить форум "Центральная Азия – Россия" регулярно.

2022-05-16T14:48+0500

2022-05-16T14:48+0500

2022-05-16T14:59+0500

политика

шавкат мирзиёев

гурбангулы бердымухамедов

афганистан

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонные переговоры с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша (Верхней палаты парламента – Sputnik) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.В ходе разговора Шавкат Мирзиёев поздравил Туркменистан с успешным проведением крупных международных мероприятий, которые состоялись в Ашхабаде 12-13 мая.Речь идет о первом Межпарламентском форуме "Центральная Азия – Россия", в котором участвовали представители Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и самого Туркменистана."Поддержано предложение о придании работе форума регулярного характера, с организацией постоянно действующего секретариата", - сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева.Также в Ашхабаде прошел Диалог женщин государств Центральной Азии и Российской Федерации под названием "Роль женщин в общественно-политическом и социально-экономическом развитии".Участниками Диалога вновь стали представители пяти государств региона и России, а также руководители региональных структур ООН.Кроме этого, Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили вопросы содействия обеспечению мира и безопасности, в числе которых – экономическое восстановление Афганистана, отмечают в пресс-службе.Читайте также:Шавкат Мирзиёев провел встречу с новым президентом ОАЭ

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