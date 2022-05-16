https://uz.sputniknews.ru/20220516/ulitsu-v-nur-sultane-nazovut-v-chest-umershego-prezidenta-oae-24574510.html

Улицу в Нур-Султане назовут в честь умершего президента ОАЭ

Улицу в Нур-Султане назовут в честь умершего президента ОАЭ

Президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян скончался 13 мая. Ему было 73 года.

2022-05-16T10:20+0500

2022-05-16T10:20+0500

2022-05-16T10:20+0500

политика

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казахстан

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ТАШКЕНТ, 16 мая – Sputnik. Одну из улиц в Нур-Султане назовут в честь умершего президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.Ранее казахстанский лидер совершил визит в ОАЭ, чтобы выразить соболезнования новому правителю страны шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну. Напомним, Халифа бен Зейд Аль Нахайян скончался 13 мая. Ему было 73 года. Аль Нахайян возглавлял эмираты с 2004 года. Президент Шавкат Мирзиёев также принял участие в траурных мероприятиях в память о президенте ОАЭ Шейхе Халифе бин Заиде Аль Нахаяне. Кроме этого, Шавкат Мирзиёев провел встречи с новым президентом ОАЭ, а также с министром иностранных дел Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном и заместителем премьер-министра, министром по делам президента Мансуром бен Заидом Аль Нахайяном.Читайте также: Шавкат Мирзиёев провел встречу с новым президентом ОАЭ

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