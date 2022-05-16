https://uz.sputniknews.ru/20220516/v-londone-mgnovenno-raskupili-kukly-barbi-s-litsom-elizavety-ii-24581398.html
В Лондоне мгновенно раскупили куклы Барби с лицом Елизаветы II
В Лондоне мгновенно раскупили куклы Барби с лицом Елизаветы II
К 70-летию правления королевы выпустили серию специальных кукол Барби.
2022-05-16T14:22+0500
2022-05-16T14:22+0500
2022-05-16T14:22+0500
в мире
лондон
великобритания
елизавета ii
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/10/24580594_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1dfebaccd83320a28b810f79d7b0a0ab.jpg
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Игрушка с лицом британской королевы в ее любимом наряде вызвала настоящий ажиотаж среди покупателей.Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на The Guardian.В английской сети универмагов John Lewis эксклюзивный товар смели уже в первые три секунды.Стоимость "мини-копий" Елизаветы II в магазине - 95 фунтов стерлингов.Продавцы электронной площадки eBay рассчитывают перепродать коллекционный экземпляр как минимум по двойной цене, отмечает издание.Компания Mattel подтвердила стопроцентную продажу партии. Однако производитель игрушек отметил, что возможны новые поставки сувенира.В Великобритании юбилей Елизаветы II отметят в начале июня.Читайте также:Британская королева заразилась коронавирусом: прогнозы врачейКак Елизавета II проводит время на карантине - фото
лондон
великобритания
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/10/24580594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_469bbd8ef575dc5bd16ba9972afd86b1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
лондон, великобритания, елизавета ii
В Лондоне мгновенно раскупили куклы Барби с лицом Елизаветы II
К 70-летию правления королевы Великобритании выпустили ограниченную серию специальных кукол Барби.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Игрушка с лицом британской королевы в ее любимом наряде вызвала настоящий ажиотаж среди покупателей.
Об этом сообщает Sputnik Беларусь
со ссылкой на The Guardian.
В английской сети универмагов John Lewis эксклюзивный товар смели уже в первые три секунды.
Стоимость "мини-копий" Елизаветы II в магазине - 95 фунтов стерлингов.
Продавцы электронной площадки eBay рассчитывают перепродать коллекционный экземпляр как минимум по двойной цене, отмечает издание.
Компания Mattel подтвердила стопроцентную продажу партии. Однако производитель игрушек отметил, что возможны новые поставки сувенира.
В Великобритании юбилей Елизаветы II отметят в начале июня.