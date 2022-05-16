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В Лондоне мгновенно раскупили куклы Барби с лицом Елизаветы II
В Лондоне мгновенно раскупили куклы Барби с лицом Елизаветы II
К 70-летию правления королевы выпустили серию специальных кукол Барби.
2022-05-16T14:22+0500
2022-05-16T14:22+0500
в мире
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великобритания
елизавета ii
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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Игрушка с лицом британской королевы в ее любимом наряде вызвала настоящий ажиотаж среди покупателей.Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на The Guardian.В английской сети универмагов John Lewis эксклюзивный товар смели уже в первые три секунды.Стоимость "мини-копий" Елизаветы II в магазине - 95 фунтов стерлингов.Продавцы электронной площадки eBay рассчитывают перепродать коллекционный экземпляр как минимум по двойной цене, отмечает издание.Компания Mattel подтвердила стопроцентную продажу партии. Однако производитель игрушек отметил, что возможны новые поставки сувенира.В Великобритании юбилей Елизаветы II отметят в начале июня.Читайте также:Британская королева заразилась коронавирусом: прогнозы врачейКак Елизавета II проводит время на карантине - фото
лондон
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лондон, великобритания, елизавета ii

В Лондоне мгновенно раскупили куклы Барби с лицом Елизаветы II

14:22 16.05.2022
© AFP 2022 / -Новая кукла Барби, изображающая королеву Елизавету II, чтобы отметить Платиновый юбилей британского монарха.
Новая кукла Барби, изображающая королеву Елизавету II, чтобы отметить Платиновый юбилей британского монарха. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / -
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К 70-летию правления королевы Великобритании выпустили ограниченную серию специальных кукол Барби.
ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Игрушка с лицом британской королевы в ее любимом наряде вызвала настоящий ажиотаж среди покупателей.
Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на The Guardian.
В английской сети универмагов John Lewis эксклюзивный товар смели уже в первые три секунды.
Стоимость "мини-копий" Елизаветы II в магазине - 95 фунтов стерлингов.
Продавцы электронной площадки eBay рассчитывают перепродать коллекционный экземпляр как минимум по двойной цене, отмечает издание.
Компания Mattel подтвердила стопроцентную продажу партии. Однако производитель игрушек отметил, что возможны новые поставки сувенира.
В Великобритании юбилей Елизаветы II отметят в начале июня.
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