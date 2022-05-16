https://uz.sputniknews.ru/20220516/vladimiru-djanibekovu--80-pyat-faktov-o-znamenitom-kosmonavte--foto-video-24594221.html

Владимиру Джанибекову – 80: пять фактов о знаменитом космонавте – фото, видео

Владимиру Джанибекову – 80: пять фактов о знаменитом космонавте – фото, видео

SputnikУзбекистан публикует пять самых интересных фактов из биографии космонавта.

2022-05-16T20:45+0500

2022-05-16T20:45+0500

2022-05-16T20:45+0500

культура

космос

владимир джанибеков

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Дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков 13 мая отметил юбилей – космонавту, о котором можно сказать "великий" и нисколько не преувеличить, исполнилось 80 лет.Сегодня список его регалий пополнил орден "Дустлик" - в связи с юбилеем Джанибекова посетил посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов и вручил ему награду, а также поздравительное письмо от президента Шавката Мирзиёева."Это очень приятно – получить такую весточку и знак внимания. Для меня – это дорогого стоит. Хочу выразить очень бережное и тонкое отношение к Узбекистану – моей Родине, к тем людям, среди которых я рос, набирался опыта и знаний. Нет родней той земли, на которой ты родился. Я желаю процветания моему родному Узбекистану", – прокомментировал награждение сам Владимир Джанибеков.Что сделало космонавта легендой при жизни и как ему удавалось оставаться патриотом родной земли даже в космосе? Ответы на эти вопросы – в материале Sputnik.Будто родился для невесомостиВладимир Джанибеков родился 13 мая 1942 года и с детства интересовался наукой. В 1960 году поступил на физфак Ленинградского государственного университета, но уже после первого семестра ушел. Решил стать летчиком и добился своей цели – уже на следующий год поступил в Ейское высшее военно-авиационное училище.К учебе Джанибеков относился серьезно. Об этом говорит результат его пяти лет в училище, по итогу которых он получил диплом летчика-инженера с отличием. Говорят, что способного юношу заметил сам Герман Титов – он посетил Ейск с целью отобрать летчиков для новой программы и сразу обратил внимание на Джанибекова. Вернее, на его технику пилотирования.О выносливости Владимира Джанибекова складывали легенды – он отлично проходил самые строгие медицинские отборы, без устали тренировался, позже – быстро адаптировался к невесомости и космическим перегрузкам. В итоге коллеги даже прозвали его "космонавтом без слабых мест".Пять раз побывал в космосеНеудивительно, что именно такой стойкий человек, как Владимир Джанибеков, пять раз побывал в космосе. Первый полет он совершил в январе 1978 года - в качестве командира экипажа корабля "Союз-27".Второй раз Джанибеков отправился в космос в марте 1981-го, на этот раз в роли командира советско-монгольского экипажа корабля "Союз-39".Третий раз космонавт побывал на орбите летом 1982 года, будучи командиром корабля "Союз-Т6". Четвертый полет состоялся буквально через два года – тогда Джанибеков стал командиром основного экипажа "Союза Т-12".Ну а пятый раз в космосе Владимир Джанибеков побывал с июня по сентябрь 1985-го в качестве командира корабля "Союз Т-13".Именно тогда Владимиру Джанибекову и его напарнику, бортинженеру Виктору Савиных удалось "вернуть к жизни" орбитальную космическую станцию "Салют-7", которая вышла из-под контроля. Этот невероятно рискованный полет продлился 112 суток.Участвовал в восстановлении работы станции "Салют – 7"Пятый полет Владимира Джанибекова вошел в историю мировой космонавтики как одна из самых сложных технических операций в невесомости. В 2017 году режиссер Клим Шипенко даже снял о ней фильм, который так и назвал – "Салют – 7". А в этом году, к юбилею Владимира Джанибекова в московском ВДНХ состоялась специальная экскурсия "Космические форпосты", на которой рассказали о проблемах станции, в решении которых и участвовал космонавт."Салют-7" — советская орбитальная станция. Она предназначалась для проведения научных, технологических, биологических и медицинских исследований в условиях невесомости. Именно ее и "обживал" в четвертом полете Владимир Джанибеков вместе со Светланой Савицкой и Игорем Волком.Джанибеков и Савицкая тогда стали первыми людьми в мире, которые работали в открытом космосе сварочным аппаратом. А через год Джанибекову пришлось участвовать в спасении станции – дело в том, что в феврале 1985 года станция (она была временно необитаемой) вдруг перестала отвечать на запросы.Ученые боялись, что в любой момент "Салют – 7" может сойти с орбиты и упасть на Землю. Чтобы предотвратить такой исход, на станцию решили отправить спасательную экспедицию. Никто не мог прогнозировать, сколько времени проведут космонавты в невесомости и с какими опасностями они могут столкнуться.Тем не менее, Владимир Джанибеков, командир экипажа корабля "Союз Т-13", на котором спасатели отправились к станции, и бортинженер Владимир Саввиных, смогли найти станцию в июне того же года и состыковались с ней в ручном режиме.Станция к тому времени обледенела. Вышла из строя система ориентации солнечных батарей, обнаружились проблемы и с агрегатами энергопитания. Однако космонавты смогли восстановить работу станции.Вспоминая работу со станцией "Салют", Владимир Джанибеков рассказывал корреспонденту Sputnik Узбекистан:"Я с собой прихватил семена хлопчатника. Два сорта, их дал мне Институт хлопководства, по пятьдесят семян каждого. А в Центре управления полетами нашлись энтузиасты, тут же попросили их посадить".Проблема была в том, что на станции после взлета температура была +5-7 градусов. "И это не та температура, которая нужна хлопку. Посоветовали посадить их у иллюминатора, где есть ультрафиолет. Но, видать, тепла было все-таки недостаточно. Станция ведь вращается в космосе, солнце то появляется в иллюминаторе, то исчезает… Понятно, что сидеть у него мы постоянно не можем, своей работы хватает. Тем не менее, семена проклюнулись по два лепесточка и… погибли. Посчитали, и оказалось, что жил он примерно 8 дней", - рассказал Владимир Джанибеков.Тогда космонавты решили: "За восемь дней до спуска еще раз посадим"."Так и сделали. Уложили семена в специальную, пропитанную всем необходимым ворсистую ткань для биоэкспериментов. Эту укладку положил в скафандр, буквально на сердце вернул. Не успели приземлиться, высунуться из корабля, вижу, тянут руки: "Давай хлопок!". Из двадцати семян выжили девятнадцать! Самое удивительное — один росток дал длину волокна в два раза выше (78 мм), чем лучшие египетские или индийские сорта. Более того, новый сорт оказался устойчивым и не требовал такого большого количества тепла", - говорил Джанибеков.Пишет картиныНе все знают, что Владимир Джанибеков – еще и художник."Искусство, любовь к почеркушкам, как я их называю, неотделимы от моей внутренней сущности. Иногда, особенно в нервозной обстановке, это помогает стабилизироваться", - говорит он.Одна из самых известных картин Джанибекова в мире живописи – это "Гагарин перед стартом". Он написал ее в 1988 году. Как отмечают критики, в этой картине Джанибекову прекрасно удались приемы символизма – вокруг Юрия Гагарина парят птицы, а люди всегда мечтали летать в небе, смотря на них. При этом цели полета мирные, об этом говорят изображенные на холсте голуби.Стал автором теоремы промежуточной осиВ 1985 году, во время пятого полета, спасая станцию "Салют – 7" Владимир Джанибеков заметил необычное явление – гайка (ее также называют "гайка с ушками"), которую использовали для закрытия контейнеров, в невесомости пролетела 40 см ушками вперед, а затем вдруг перевернулась на 180 градусов и продолжила лететь, но ушки уже были направлены назад и вращались в другую сторону. Это повторялось неоднократно – немного пролетев, гайка вновь и вновь разворачивалась.Это явление получило сразу несколько названий - "теорема промежуточной оси", "теорема теннисной ракетки" и "эффект Джанибекова".Читайте также:День космонавтики в Узбекистане: по следам Юрия Гагарина — фото

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космос, владимир джанибеков