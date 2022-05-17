https://uz.sputniknews.ru/20220517/24602735.html

Центробанк России ослабил ограничения на переводы за рубеж

Центробанк России ослабил ограничения на переводы за рубеж

Теперь нерезиденты из недружественных стран смогут переводить за границу сумму в размере заработной платы.

2022-05-17T12:43+0500

2022-05-17T12:43+0500

2022-05-17T12:43+0500

россия

центробанк россии

денежные переводы

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Центральный банк России увеличил пороговую сумму, которую можно перевести за рубеж. Изменения коснулись как жителей России, так и нерезидентов из дружественных и недружественных стран, говорится в сообщении регулятора.В частности, жители России и гости из дружественных стран теперь могут перевести со своего счета в российском банке на свой или чужой счет за рубежом сумму в рублях или другой валюте, не превышающую $50 тыс. Раньше пороговая сумма составляла $10 тыс. Денежным переводом без открытия счета они по-прежнему могут перевести не более $5 тыс.При этом нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по договору, по-прежнему могут переводить за рубеж со счета в России или без открытия счета в рублях или другой валюте сумму в размере заработной платы или платы за выполнение работ.Центробанк значительно ослабил ограничения по переводам для нерезидентов из недружественных стран, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам. Если раньше они могли переводить за рубеж со счета до $10 тыс., а без открытия счета до $5 тыс., то сейчас перечислить можно сумму, равную их заработной плате или плате за выполнение работ.При этом физические лица и юридические лица из стран, поддерживающих санкции, не работающие в России, не могут переводить деньги за рубеж ни со своих счетов, ни со счетов брокеров или без открытия счета.Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года.Читайте также: Германия стала платить почти вдвое больше за российские товары — СМИ

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