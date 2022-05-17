https://uz.sputniknews.ru/20220517/germaniya-stala-platit-pochti-vdvoe-bolshe-za-rossiyskie-tovary--smi-24601459.html

Германия стала платить почти вдвое больше за российские товары — СМИ

Германия стала платить почти вдвое больше за российские товары — СМИ

Общие расходы на поставки в марте выросли на 77,7%, достигнув отметки €4,4 млрд.

2022-05-17T10:41+0500

2022-05-17T10:41+0500

2022-05-17T10:43+0500

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Германия стала платить за российские товары в два раза больше, несмотря на санкции и сокращение объема торговли.Об этом пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство.Отмечается, что расходы Германии на закупку товаров из России выросли на 77,7% — до €4,4 млрд. Произошло это из-за роста стоимости сырья, в том числе нефти и газа.В то же время импортный объем сократился на 27,8%, а экспорт из Германии в Россию уменьшился на 58,7% — до €1 млрд.Торговый дефицит с Россией стал рекордным и достиг суммы в €3,4 млрд.Ранее в Министерстве экономики Германии допустили дефицит бензина в стране. Глава МВД, в свою очередь, посоветовала немцам запастись продуктами.При этом аналитики отмечают, что Германия переживает "инфляционный шок" в сфере продовольствия.Жители Германии начали массово запасаться дровами >>Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в России.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было. Российские власти заявили о готовности к такому сценарию и утверждают, что продолжат выполнять социальные обязательства. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза, а также США — наблюдается серьезный рост цен на топливо и продукты питания.Читайте также:

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