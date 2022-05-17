https://uz.sputniknews.ru/20220517/kakie-tochki-soprikosnoveniya-u-rossii-i-stran-tsentralnoy-azii-24619047.html
Какие точки соприкосновения у России и стран Центральной Азии
Какие точки соприкосновения у России и стран Центральной Азии
Sputnik подготовил инфографику, в которой наглядно показал, как именно сотрудничают Россия и страны Центральной Азии.
2022-05-17T19:23+0500
2022-05-17T19:23+0500
2022-05-17T19:23+0500
инфографика
центральная азия
сотрудничество
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Для России они являются привилегированными партнерами. Об этом ранее заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Такому статусу способствуют общая история, глубокие культурные связи и гуманитарные контакты, добавил дипломат.О крепком партнерстве говорят цифры: так, например, сегодня в России на постоянной основе находится более 4 млн граждан стран Центральной Азии. Россия, в свою очередь, является крупнейший инвестором в ЦА — объем накопленных инвестиций с 2010 по 2021 годы составил $30,5 млрд.Растет и товарооборот России с государствами региона — в прошлом году он достиг $37 млрд.Sputnik подготовил инфографику, в которой наглядно представил масштаб сотрудничества между Россией и странами Центральной Азии.
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центральная азия, сотрудничество, инфографика
Какие точки соприкосновения у России и стран Центральной Азии
В этом году Россия отмечает 30-летие установления дипломатических отношений со странами Центральной Азии.
Для России они являются привилегированными партнерами. Об этом ранее заявил
замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Такому статусу способствуют общая история, глубокие культурные связи и гуманитарные контакты, добавил дипломат.
О крепком партнерстве говорят цифры: так, например, сегодня в России на постоянной основе находится более 4 млн граждан стран Центральной Азии.
Россия, в свою очередь, является крупнейший инвестором в ЦА — объем накопленных инвестиций с 2010 по 2021 годы составил $30,5 млрд.
Растет и товарооборот России с государствами региона — в прошлом году он достиг $37 млрд.
Sputnik
подготовил инфографику, в которой наглядно представил масштаб сотрудничества между Россией и странами Центральной Азии.