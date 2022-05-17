https://uz.sputniknews.ru/20220517/kakie-tochki-soprikosnoveniya-u-rossii-i-stran-tsentralnoy-azii-24619047.html

Какие точки соприкосновения у России и стран Центральной Азии

Какие точки соприкосновения у России и стран Центральной Азии

Sputnik подготовил инфографику, в которой наглядно показал, как именно сотрудничают Россия и страны Центральной Азии.

2022-05-17T19:23+0500

2022-05-17T19:23+0500

2022-05-17T19:23+0500

инфографика

центральная азия

сотрудничество

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Для России они являются привилегированными партнерами. Об этом ранее заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Такому статусу способствуют общая история, глубокие культурные связи и гуманитарные контакты, добавил дипломат.О крепком партнерстве говорят цифры: так, например, сегодня в России на постоянной основе находится более 4 млн граждан стран Центральной Азии. Россия, в свою очередь, является крупнейший инвестором в ЦА — объем накопленных инвестиций с 2010 по 2021 годы составил $30,5 млрд.Растет и товарооборот России с государствами региона — в прошлом году он достиг $37 млрд.Sputnik подготовил инфографику, в которой наглядно представил масштаб сотрудничества между Россией и странами Центральной Азии.

центральная азия

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центральная азия, сотрудничество, инфографика