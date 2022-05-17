https://uz.sputniknews.ru/20220517/zamglavy-rossiyskogo-mid-rudenko-rasskazal-o-vklade-trudovyx-migrantov-v-ekonomiku-rf-24610308.html
Замглавы российского МИД Руденко рассказал о вкладе трудовых мигрантов в экономику РФ
Замглавы российского МИД Руденко рассказал о вкладе трудовых мигрантов в экономику РФ
За тридцать лет независимости все государства Центральной Азии прошли "большой путь" и сформировались и как независимые страны, и как единый регион с общими задачами, считает Андрей Руденко.
2022-05-17T13:27+0500
2022-05-17T13:27+0500
2022-05-17T13:48+0500
конференция клуба "валдай"
трудовые мигранты
андрей руденко
мид рф
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ТАШКЕНТ, 17 мая - Sputnik. Центральная Азия – это привилегированный партнер для России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко на II Центральноазиатской конференции "Россия – Центральная Азия: сотрудничество и развитие в условиях нестабильности", организатором которой является клуб "Валдай".Несмотря на все сложности и вызовы, с которыми страны Центральной Азии столкнулись за годы независимости, регион остается "оазисом стабильности", подчеркнул Руденко.По мнению замглавы МИД, о крепком партнерстве говорят следующие цифры: на территории России на постоянной основе находится более 4 млн граждан стран Центральной Азии. Данное партнерство носит двусторонний характер, уточняет Андрей Руденко: если трудовые мигранты создают около 8% ВВП России, то РФ, в свою очередь, является крупнейший инвестором в регионе – объем накопленных инвестиций с 2010 по 2021 годы составил $30,5 млрд.Растет и товарооборот России с центральноазиатскими государствами – в прошлом году он достиг $37 млрд.Читайте также: Трудовая миграция выгодна странам Центральной Азии и России
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трудовые мигранты, андрей руденко, мид рф
Замглавы российского МИД Руденко рассказал о вкладе трудовых мигрантов в экономику РФ
13:27 17.05.2022 (обновлено: 13:48 17.05.2022)
За тридцать лет независимости все государства Центральной Азии прошли "большой путь" и сформировались и как независимые страны, и как единый регион с общими задачами, считает Андрей Руденко.
ТАШКЕНТ, 17 мая - Sputnik. Центральная Азия – это привилегированный партнер для России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко на II Центральноазиатской конференции "Россия – Центральная Азия: сотрудничество и развитие в условиях нестабильности", организатором которой является клуб "Валдай".
"Для России этот регион представляет особую важность. Это естественный сосед, привилегированный партнер", - отметил он, добавив, что такому статусу способствуют общая история, глубокие культурные связи и гуманитарные контакты.
Несмотря на все сложности и вызовы, с которыми страны Центральной Азии столкнулись за годы независимости, регион остается "оазисом стабильности", подчеркнул Руденко.
"В этом году мы отмечаем тридцатилетие установления дипломатических отношений со странами региона. Эти государства прошли большой путь и фактически сформировались не только как независимые суверенные государства, но и как единый регион, который имеет общие интересы, задачи и вызовы", - сказал Андрей Руденко.
По мнению замглавы МИД, о крепком партнерстве говорят следующие цифры: на территории России на постоянной основе находится более 4 млн граждан стран Центральной Азии. Данное партнерство носит двусторонний характер, уточняет Андрей Руденко: если трудовые мигранты создают около 8% ВВП России, то РФ, в свою очередь, является крупнейший инвестором в регионе – объем накопленных инвестиций с 2010 по 2021 годы составил $30,5 млрд.
Растет и товарооборот России с центральноазиатскими государствами – в прошлом году он достиг $37 млрд.