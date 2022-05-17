https://uz.sputniknews.ru/20220517/zamglavy-rossiyskogo-mid-rudenko-rasskazal-o-vklade-trudovyx-migrantov-v-ekonomiku-rf-24610308.html

Замглавы российского МИД Руденко рассказал о вкладе трудовых мигрантов в экономику РФ

Замглавы российского МИД Руденко рассказал о вкладе трудовых мигрантов в экономику РФ

За тридцать лет независимости все государства Центральной Азии прошли "большой путь" и сформировались и как независимые страны, и как единый регион с общими задачами, считает Андрей Руденко.

2022-05-17T13:27+0500

2022-05-17T13:27+0500

2022-05-17T13:48+0500

конференция клуба "валдай"

трудовые мигранты

андрей руденко

мид рф

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ТАШКЕНТ, 17 мая - Sputnik. Центральная Азия – это привилегированный партнер для России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко на II Центральноазиатской конференции "Россия – Центральная Азия: сотрудничество и развитие в условиях нестабильности", организатором которой является клуб "Валдай".Несмотря на все сложности и вызовы, с которыми страны Центральной Азии столкнулись за годы независимости, регион остается "оазисом стабильности", подчеркнул Руденко.По мнению замглавы МИД, о крепком партнерстве говорят следующие цифры: на территории России на постоянной основе находится более 4 млн граждан стран Центральной Азии. Данное партнерство носит двусторонний характер, уточняет Андрей Руденко: если трудовые мигранты создают около 8% ВВП России, то РФ, в свою очередь, является крупнейший инвестором в регионе – объем накопленных инвестиций с 2010 по 2021 годы составил $30,5 млрд.Растет и товарооборот России с центральноазиатскими государствами – в прошлом году он достиг $37 млрд.Читайте также: Трудовая миграция выгодна странам Центральной Азии и России

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трудовые мигранты, андрей руденко, мид рф