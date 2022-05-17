https://uz.sputniknews.ru/20220517/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-17-maya-24608053.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 17 мая

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 17 мая

Украинские боевики взорвали аммиачную селитру, чтобы обвинить ВС РФ.

2022-05-17T14:17+0500

2022-05-17T14:17+0500

2022-05-17T14:17+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 17 мая, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан."Уралвагонзавод" отправил в российские войска эшелон новейших танков Т-90М "Прорыв", заявила пресс-служба компании. Производитель отмечает, что это новейшая машина в семействе Т-90. Танк максимально приспособлен к действиям в условиях современного боя. Одна из важных особенностей Т-90М — способность делиться с другими машинами информацией в режиме реального времени.Врачи Находки начали бесплатную диспансеризацию приехавших в Приморье беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, заявило региональное правительство. Беженцы могут бесплатно сдать кровь на анализы, снять электрокардиограмму, спирографию, измерить внутриглазное давление и пройти другие процедуры.Кризис на Украине коренным образом меняет современное мироустройство, при этом крепнет убежденность, что нынешние события представляют собой начало конца несправедливой организации мира, где господствуют США и Запад, говорится в статье китайской газеты Global Times. Нынешний кризис является прелюдией к возникновению новой международной системы. Как заявил изданию директор Института Китая при Фуданьском университете Чжан Вэйвэй, Россия является "революционером", меняющим мировой порядок. По его мнению, у Москвы есть более глубокая цель — разрушение сложившегося с окончанием холодной войны однополярного мирового порядка, в котором господствует американская гегемония, и стремление сформировать новый, многополярный миропорядок.В то же время США уже долго злоупотребляют военной мощью и долларовой гегемонией, самовластно развязывая войны и вводя санкции против других государств, указано в статье. Злоупотребляя санкциями и применяя их в качестве средства давления, США и Запад доведут нынешнюю международную финансовую систему до кризиса легитимности, подчеркивают авторы статьи.Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заявлений Турции об отказе поддержать вступление Швеции и Финляндии в альянс заявил о необходимости изучить опасения Анкары."Турция является ценным союзником, и любые опасения по безопасности должны быть рассмотрены. Мы должны сохранять единство в этот исторический момент", — заявил Столтенберг.Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку Анкара не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.Один из богатейших людей планеты основатель Amazon Джефф Безос вступил в заочную полемику с администрацией США, обвинив власти в инфляции и попытке отвлечь людей от ее причин."Они хотят замылить тему, и это понятно. Они-то знают, что инфляция больше всего бьет по самым нуждающимся, не профсоюзы и богатые люди вызывают инфляцию. Помните, администрация пыталась всеми силами добавить в федеральный бюджет еще 3,5 триллиона долларов? У них не получилось, но если бы получилось, инфляция была бы еще выше, чем сегодня, когда она уже достигла рекорда за последние 40 лет", — заявил Безос.В пятницу президент США Джо Байден, не обращаясь конкретно к Безосу, написал в Twitter: "Хотите снизить инфляцию? Давайте обеспечим, чтобы самые богатые платили свою честную долю налогов"."Новообразованное Управление по дезинформации должно расследовать этот твит, или они лучше должны создать управление чепухи", — возмутился Безос.Безос, в отличие от своего конкурента Илона Маска, раньше не был замечен в публичных спорах с действующей администрацией.Спецслужбы Украины в понедельник подорвали аммиачную селитру для обвинения ВС России в применении отравляющих веществ, сообщили в Минобороны. В районе Мазановки в ДНР был произведен подрыв заранее заложенного фугаса, усиленного накладкой до одной тонны аммиачной селитры. Образовалось ядовитое облако высотой около километра, которое сместилось в сторону Краматорска.Народная милиция ЛНР заявила, что в районе завода "Заря" найдены свидетельства присутствия инструкторов из США и Польши, руководивших обороной Рубежного и завода.Попытки экономически, финансово и логистически отторгнуть Россию от налаженных многолетних каналов международного сотрудничества лишь усугубляют экономический и продовольственный кризисы, заявил МИД РФ.Генсек ООН Антониу Гутерреш ведет переговоры о возвращении российских и белорусских калийных удобрений на мировые рынки в обмен на возобновление зернового экспорта из украинских портов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники. По данным издания, Генсек ООН просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из России и Беларуси.Читайте также:Российские военные доставили 55 тонн гумпомощи в Запорожскую область — видео

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