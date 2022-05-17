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Регионы России и Узбекистана договорились о сотрудничестве - видео
Регионы России и Узбекистана договорились о сотрудничестве - видео
В Нукус с официальным визитом прибыла делегация Республики Башкортостан
2022-05-17T16:51+0500
2022-05-17T16:51+0500
2022-05-17T18:04+0500
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ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муратом Камаловым. Встреча прошла в рамках официального визита делегации российского региона в Нукус. Первыми впечатлениями от визита поделился премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров в своем Telegram-канале.В Узбекистане делегацию ожидает насыщенная программа, обмен опытом и подписание соглашений.В первый день визита глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муратом Камаловым. Официальные лица двух регионов подписали Протокол о перспективных направлениях межрегионального сотрудничества.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей и Кубани.Читайте также: Промышленники Кубани заключили с Узбекистаном соглашения на 20 млн рублей
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каракалпакстан, нукус, башкортостан
Регионы России и Узбекистана договорились о сотрудничестве - видео
16:51 17.05.2022 (обновлено: 18:04 17.05.2022)
В Нукус с официальным визитом прибыла делегация Республики Башкортостан
ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муратом Камаловым.
Встреча прошла в рамках официального визита делегации российского региона в Нукус.
Первыми впечатлениями от визита поделился премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров в своем Telegram-канале
.
"В эти дни работаем в солнечном Узбекистане. Нас очень тепло встретил братский народ). Успели побывать в Государственном музее искусств имени И.В.Савицкого в Нукусе. По духу, конечно, все национальные атрибуты близки башкирскому народу", - написал он.
В Узбекистане делегацию ожидает насыщенная программа, обмен опытом и подписание соглашений.
В первый день визита глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муратом Камаловым. Официальные лица двух регионов подписали Протокол о перспективных направлениях межрегионального сотрудничества.
Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.
Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей и Кубани.