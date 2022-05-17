https://uz.sputniknews.ru/20220517/regiony-rossii-i-uzbekistana-dogovorilis-o-sotrudnichestve---video-24618723.html

Регионы России и Узбекистана договорились о сотрудничестве - видео

Регионы России и Узбекистана договорились о сотрудничестве - видео

В Нукус с официальным визитом прибыла делегация Республики Башкортостан

2022-05-17T16:51+0500

2022-05-17T16:51+0500

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общество

каракалпакстан

нукус

башкортостан

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ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муратом Камаловым. Встреча прошла в рамках официального визита делегации российского региона в Нукус. Первыми впечатлениями от визита поделился премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров в своем Telegram-канале.В Узбекистане делегацию ожидает насыщенная программа, обмен опытом и подписание соглашений.В первый день визита глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муратом Камаловым. Официальные лица двух регионов подписали Протокол о перспективных направлениях межрегионального сотрудничества.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей и Кубани.Читайте также: Промышленники Кубани заключили с Узбекистаном соглашения на 20 млн рублей

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