https://uz.sputniknews.ru/20220517/promyshlenniki-kubani-zaklyuchili-s-uzbekistanom-soglasheniya-na-20-mln-rubley-24601185.html
Промышленники Кубани заключили с Узбекистаном соглашения на 20 млн рублей
Промышленники Кубани заключили с Узбекистаном соглашения на 20 млн рублей
В рамках заключенных контрактов производители поставят упаковку, пищевое, котельно-энергетическое оборудование и автохимию.
2022-05-17T09:16+0500
2022-05-17T09:16+0500
2022-05-17T09:21+0500
экономика
кубань
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Промышленники Кубани заключили в рамках выставки "Иннопром. Центральная Азия 2022" соглашения на 20 млн рублей.Сейчас предприниматели ведут переговоры по сделкам еще на 400 млн рублей, сообщила администрация Краснодарского края.В рамках заключенных контрактов производители поставят упаковку, пищевое, котельно-энергетическое оборудование и автохимию.Напомним, что выставка прошла 25-27 апреля в Ташкенте. Свою продукцию на ней представили участники из России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси, Армении и нескольких европейских стран. Краснодарский край на выставке представляли 13 промпредприятий.Ранее власти Кубани сообщали, что более 100 предприятий легкой промышленности Кубани, в том числе производители одежды, обуви, текстильных изделий, кожи и изделий из нее, а также более 200 предприятий мебельной промышленности заинтересованы в сотрудничестве с узбекскими производителями. Регионы России и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве >>С узбекской стороны, в свою очередь, поступило предложение о создании на Кубани торгового дома Андижанской области, а в Андижане — аналогичного торгового дома Краснодарского края.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей.Читайте также:
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Промышленники Кубани заключили с Узбекистаном соглашения на 20 млн рублей
09:16 17.05.2022 (обновлено: 09:21 17.05.2022)
В рамках заключенных контрактов производители поставят упаковку, пищевое, котельно-энергетическое оборудование и автохимию.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Промышленники Кубани заключили в рамках выставки "Иннопром. Центральная Азия 2022" соглашения на 20 млн рублей.
Сейчас предприниматели ведут переговоры по сделкам еще на 400 млн рублей, сообщила администрация Краснодарского края.
"На выставке "Иннопром" в Узбекистане промышленники Краснодарского края заключили соглашения на сумму более 20 млн рублей. Еще с 19 компаниями ведут переговоры о поставках кубанской продукции на сумму порядка 400 млн рублей", — говорится в сообщении.
В рамках заключенных контрактов производители поставят упаковку, пищевое, котельно-энергетическое оборудование и автохимию.
Напомним, что выставка прошла 25-27 апреля в Ташкенте. Свою продукцию на ней представили участники из России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси, Армении и нескольких европейских стран.
Краснодарский край на выставке представляли 13 промпредприятий.
Ранее власти Кубани сообщали, что более 100 предприятий легкой промышленности Кубани, в том числе производители одежды, обуви, текстильных изделий, кожи и изделий из нее, а также более 200 предприятий мебельной промышленности заинтересованы в сотрудничестве с узбекскими производителями.
С узбекской стороны, в свою очередь, поступило предложение о создании на Кубани торгового дома Андижанской области, а в Андижане — аналогичного торгового дома Краснодарского края.
Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.
Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей.