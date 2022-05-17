https://uz.sputniknews.ru/20220517/rossiya-pomojet-tadjikistanu-preduprejdat-riski-svyazannye-s-afganistanom--rudenko-24609787.html
Россия поможет Таджикистану предупреждать риски, связанные с Афганистаном – Руденко
Россия поможет Таджикистану предупреждать риски, связанные с Афганистаном – Руденко
Россия поможет Таджикистану предупреждать риски, связанные с Афганистаном.
2022-05-17T13:41+0500
2022-05-17T13:41+0500
2022-05-17T13:41+0500
таджикистан
афганистан
одкб
конференция клуба "валдай"
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В регионе Центральной Азии сохраняются различные риски – в первую очередь связанные с Афганистаном. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко на конференции "Россия – Центральная Азия: сотрудничество и развитие в условиях нестабильности", организатором которой является клуб "Валдай"."Ситуация (в Афганистане – Sputnik), к сожалению, пока далека от стабильности. В последнее время ситуация осложняется в северных районах Афганистана, что вызывает озабоченность наших партнеров – в частности, Таджикистана. Тем не менее, мы готовы сотрудничать", - сказал Руденко.Россия готова помогать Таджикистану укреплять пограничную безопасность, а также оказывает содействие в рамках ОДКБ, напомнил замглавы российского МИД."Проблемы существуют, но мы способны их купировать", - считает Андрей Руденко.Читайте также:Замглавы российского МИД Руденко рассказал о вкладе трудовых мигрантов в экономику РФ
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таджикистан, афганистан, одкб
Россия поможет Таджикистану предупреждать риски, связанные с Афганистаном – Руденко
РФ готова помогать республике укреплять пограничную безопасность и оказывает содействие в рамках ОДКБ.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В регионе Центральной Азии сохраняются различные риски – в первую очередь связанные с Афганистаном. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко на конференции "Россия – Центральная Азия: сотрудничество и развитие в условиях нестабильности", организатором которой является клуб "Валдай".
"Ситуация (в Афганистане – Sputnik), к сожалению, пока далека от стабильности. В последнее время ситуация осложняется в северных районах Афганистана, что вызывает озабоченность наших партнеров – в частности, Таджикистана. Тем не менее, мы готовы сотрудничать", - сказал Руденко.
Россия готова помогать Таджикистану укреплять пограничную безопасность, а также оказывает содействие в рамках ОДКБ, напомнил замглавы российского МИД.
"Проблемы существуют, но мы способны их купировать", - считает Андрей Руденко.