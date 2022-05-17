https://uz.sputniknews.ru/20220517/rossiyskoe-nastuplenie-v-donbasse-novye-rubeji-i-perspektivy-24626297.html

Российское наступление в Донбассе: новые рубежи и перспективы

Российское наступление в Донбассе: новые рубежи и перспективы

Вопреки многомиллиардной военной помощи США Киеву, спецоперация ВС России развивается успешно, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.

2022-05-17T21:42+0500

2022-05-17T21:42+0500

2022-05-17T21:42+0500

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Российские войска тактически и технологически доминируют на поле боя, предопределяя безусловное достижение всех поставленных целей. Разгром ВСУ неизбежен.Около 16 тыс. украинских солдат оказались в "котле" под Северодонецком и Лисичанском. Ликвидацией группировки ВСУ в Донбассе методично занимаются мотострелки, танкисты, артиллеристы, подразделения спецназа, армейская авиация, ВКС и ВМФ России.Растет интенсивность ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры – на всю глубину оперативного тыла ВСУ. Вчера поражены точки дислокации и арсеналы во Львовской области – в 20 км от польской границы. Сегодня "откалиброван" завод в Бахмуте, на котором ВСУ устроили склад вооружения – результат подобен извержению Везувия.Военная помощь Запада киевскому режиму погоды не делает – натовское оружие интенсивно уничтожается на территории Украины. Прилеты высокоточных "Калибров и "Ониксов" чаще отмечаются в Николаевской и Одесской областях — это позволяет прогнозировать приоритеты российской спецоперации на летний период.Массированные воздушные удары наносятся также по позициям противника на севере Харьковской области, где подразделения ВСУ пытаются контратаковать. Все попытки наступления украинских войск на Изюмском, Запорожском и Херсонском направлениях также завершились провалом, большими потерями в живой силе и технике.Боевой дух украинских войск падает с каждым днем, и вчерашняя "героическая" сдача в плен 256 "киборгов" нацистского формирования "Азов" (из подвалов комбината "Азовсталь", на фото) станет примером для многих солдат ВСУ и НГУ. В плену находятся уже около 5 тыс. украинских военнослужащих.Ранее сдался российским войскам американский военный советник, экс-командующий Силами специальных операций адмирал Эрик Олсен. Семеро других американских спецназовцев (наемников) уничтожены в Рубежном 15 мая. Судьба трех британских военных советников в Донбассе неизвестна.На этом фоне генерал бундесвера Эрих Вад (экс-советник Ангелы Меркель) констатировал: русские определяют ход боевых действий, и силами 100 тыс. человек продвигаются вперед "на фронте в Донбассе протяженностью около 500 км". То есть, побеждают не числом, а умением и технологическим превосходством русского оружия.Запад не поможетУкраина за два месяца в значительной степени опустошила арсеналы США и НАТО – многолетние запасы сгорели, а ничего похожего на "перемогу" на горизонте не наблюдается.Для восстановления запаса "Джавелинов" и "Стингеров" американцам потребуется от двух до пяти лет. При этом значительная часть американского оружия транзитом через Киев оказалась в странах Африки – просто бизнес.Однако бесконтрольно рассылаемые по свету ПЗРК Stinger, противотанковые комплексы Javelin и шведско-британские переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW вскоре могут выстрелить в руках террористов на территории стран НАТО.С другой стороны, Украина уничтожает репутацию западных вооружений. Несмотря на запреты командования, украинские военнослужащие активно критикуют устаревшее, ненадежное и малоэффективное западное вооружение – американские бронетранспортеры М113, британскую боевую технику ПВО, польские и чешские танки, САУ, гранатометы, даже ПТРК "Джавелин".Недавно собранные по всему свету и переданные киевскому режиму странами НАТО самолеты и комплексы ПВО времен Варшавского договора действуют эпизодически, кочуют с места на место по команде штабов Североатлантического альянса. Выходят на позицию для стрельбы по целеуказаниям натовской разведки, то есть в пассивном режиме. Включают РЛС подсветки непосредственно перед пуском ракет.И все же ВКС и ПВО России полностью контролируют воздушное пространство над Украиной. В ходе спецоперации подтверждена высочайшая эффективность российских зенитных ракетных комплексов, и перечеркнуто будущее технологически несовершенного американского БПЛА MQ-9 Reaper. В украинском небе разрушена репутация турецкого "Байрактара-ТБ2" – беспилотники этого типа сбивают десятками.С начала проведения специальной военной операции уничтожены: 168 самолетов, 125 вертолетов, 912 беспилотных летательных аппаратов, 309 зенитных ракетных комплексов, 3134 танка и других боевых бронированных машин, 385 установок реактивных систем залпового огня, 1542 орудия полевой артиллерии ВСУ.Антироссийская информационная война Вашингтона, безрассудные заявления высокопоставленных представителей США о возможности быстрого вступления Украины в НАТО, выдумки британской разведки о некоем "отставании от графика" спецоперации РФ, мечты киевского режима об июльском наступлении ВСУ – все это не может скрыть очевидного: "Антипутинский крестовый поход Байдена" на Украине терпит неудачу.Иначе и быть не могло. Цель Запада – "чтобы Россия не вышла победителем из конфликта на Украине" – по сути недостижима. Соединенные Штаты уже потерпели очередное стратегическое поражение, и европейские союзники догадываются, что это конец американской гегемонии, а новый мировой порядок – равной и неделимой безопасности – сегодня создает Россия.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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