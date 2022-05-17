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https://uz.sputniknews.ru/20220517/shavkat-mirziyoev-vstretilsya-s-glavoy-shos-24613073.html
Шавкат Мирзиёев встретился с главой ШОС
Шавкат Мирзиёев встретился с главой ШОС
Президент Узбекистана и генеральный секретарь Шанхайской организации обсудили сотрудничество и ситуацию в Афганистане.
2022-05-17T17:12+0500
2022-05-17T17:12+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял находящегося с визитом в Ташкенте Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны рассмотрели вопросы расширения практического сотрудничества и укрепления регионального партнерства в рамках ШОС, а также аспекты продвижения совместных проектов в области транспорта, "зеленой" энергетики, инноваций, цифровой экономики, промышленной кооперации.Шавкат Мизиёев и Чжан Мин обсудили аспекты подготовки основных мероприятий в период председательства Узбекистана в Организации, отметили активную работу по согласованию документов предстоящего саммита ШОС в Самарканде.Кроме того, политики обсудили текущую ситуацию в Афганистане и необходимость повышения роли ШОС в афганском вопросе и активного вовлечения Афганистана в региональные программы инфраструктурного развития.Читайте также: Норов высоко оценил уровень сотрудничества Узбекистана и ШОС
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Шавкат Мирзиёев встретился с главой ШОС

17:12 17.05.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря ШОС Чжана Мина.
Президент Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря ШОС Чжана Мина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана и генеральный секретарь Шанхайской организации обсудили сотрудничество и ситуацию в Афганистане.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял находящегося с визитом в Ташкенте Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина, сообщает пресс-служба главы государства.
Стороны рассмотрели вопросы расширения практического сотрудничества и укрепления регионального партнерства в рамках ШОС, а также аспекты продвижения совместных проектов в области транспорта, "зеленой" энергетики, инноваций, цифровой экономики, промышленной кооперации.
Шавкат Мизиёев и Чжан Мин обсудили аспекты подготовки основных мероприятий в период председательства Узбекистана в Организации, отметили активную работу по согласованию документов предстоящего саммита ШОС в Самарканде.
Кроме того, политики обсудили текущую ситуацию в Афганистане и необходимость повышения роли ШОС в афганском вопросе и активного вовлечения Афганистана в региональные программы инфраструктурного развития.
Читайте также: Норов высоко оценил уровень сотрудничества Узбекистана и ШОС
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