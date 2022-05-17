https://uz.sputniknews.ru/20220517/shavkat-mirziyoev-vstretilsya-s-glavoy-shos-24613073.html

Шавкат Мирзиёев встретился с главой ШОС

Шавкат Мирзиёев встретился с главой ШОС

Президент Узбекистана и генеральный секретарь Шанхайской организации обсудили сотрудничество и ситуацию в Афганистане.

2022-05-17T17:12+0500

2022-05-17T17:12+0500

2022-05-17T17:12+0500

политика

шавкат мирзиёев

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/10/24593834_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e93a61e4d2a2c35cc8dfac91b9c9f996.jpg

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял находящегося с визитом в Ташкенте Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны рассмотрели вопросы расширения практического сотрудничества и укрепления регионального партнерства в рамках ШОС, а также аспекты продвижения совместных проектов в области транспорта, "зеленой" энергетики, инноваций, цифровой экономики, промышленной кооперации.Шавкат Мизиёев и Чжан Мин обсудили аспекты подготовки основных мероприятий в период председательства Узбекистана в Организации, отметили активную работу по согласованию документов предстоящего саммита ШОС в Самарканде.Кроме того, политики обсудили текущую ситуацию в Афганистане и необходимость повышения роли ШОС в афганском вопросе и активного вовлечения Афганистана в региональные программы инфраструктурного развития.Читайте также: Норов высоко оценил уровень сотрудничества Узбекистана и ШОС

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, шос