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Скончался знаменитый бахши Абдуназар Поёнов
Скончался знаменитый бахши Абдуназар Поёнов
Народный бахши Узбекистана скончался в возрасте 73 лет
2022-05-17T10:21+0500
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культура
скончался
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Народный бахши Узбекистана Абдуназар Поёнов скончался на 74-м году жизни.Об этом сообщает министерство культуры Узбекистана в своем Telegram-канале.Поёнов родился в 1949 году в Кызырыкском районе Сурхандарьинской области. Он был одним из известнейших представителей Шерабадской школы достонов, лауреатом международных и республиканских конкурсов бахши, автором ряда произведений на темы любви к родной стране, жизни народа.В 2003 году Абдуназар Поёнов получил звание Народного бахши Узбекистана.Читайте также: Мансур Ташматов о Ренате Ибрагимове: "Такие люди не должны умирать"
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Скончался знаменитый бахши Абдуназар Поёнов

10:21 17.05.2022 (обновлено: 10:31 17.05.2022)
© Министерство культуры Республики УзбекистанИзвестный бахши Абдуназар Поёнов
Известный бахши Абдуназар Поёнов - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2022
© Министерство культуры Республики Узбекистан
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Народный бахши Узбекистана скончался в возрасте 73 лет
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Народный бахши Узбекистана Абдуназар Поёнов скончался на 74-м году жизни.
Об этом сообщает министерство культуры Узбекистана в своем Telegram-канале.
Поёнов родился в 1949 году в Кызырыкском районе Сурхандарьинской области. Он был одним из известнейших представителей Шерабадской школы достонов, лауреатом международных и республиканских конкурсов бахши, автором ряда произведений на темы любви к родной стране, жизни народа.
В 2003 году Абдуназар Поёнов получил звание Народного бахши Узбекистана.
Читайте также: Мансур Ташматов о Ренате Ибрагимове: "Такие люди не должны умирать"
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