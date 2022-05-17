https://uz.sputniknews.ru/20220517/skonchalsya-znamenityy-baxshi-abdunazar-poyonov-24602436.html

Скончался знаменитый бахши Абдуназар Поёнов

Скончался знаменитый бахши Абдуназар Поёнов

Народный бахши Узбекистана скончался в возрасте 73 лет

2022-05-17T10:21+0500

2022-05-17T10:21+0500

2022-05-17T10:31+0500

культура

скончался

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Народный бахши Узбекистана Абдуназар Поёнов скончался на 74-м году жизни.Об этом сообщает министерство культуры Узбекистана в своем Telegram-канале.Поёнов родился в 1949 году в Кызырыкском районе Сурхандарьинской области. Он был одним из известнейших представителей Шерабадской школы достонов, лауреатом международных и республиканских конкурсов бахши, автором ряда произведений на темы любви к родной стране, жизни народа.В 2003 году Абдуназар Поёнов получил звание Народного бахши Узбекистана.Читайте также: Мансур Ташматов о Ренате Ибрагимове: "Такие люди не должны умирать"

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скончался