https://uz.sputniknews.ru/20220517/skonchalsya-znamenityy-baxshi-abdunazar-poyonov-24602436.html
Скончался знаменитый бахши Абдуназар Поёнов
Скончался знаменитый бахши Абдуназар Поёнов
Народный бахши Узбекистана скончался в возрасте 73 лет
2022-05-17T10:21+0500
2022-05-17T10:21+0500
2022-05-17T10:31+0500
культура
скончался
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/10/24587389_0:0:1161:653_1920x0_80_0_0_4f569977e463b2094de7a2d1d34f495f.jpg
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Народный бахши Узбекистана Абдуназар Поёнов скончался на 74-м году жизни.Об этом сообщает министерство культуры Узбекистана в своем Telegram-канале.Поёнов родился в 1949 году в Кызырыкском районе Сурхандарьинской области. Он был одним из известнейших представителей Шерабадской школы достонов, лауреатом международных и республиканских конкурсов бахши, автором ряда произведений на темы любви к родной стране, жизни народа.В 2003 году Абдуназар Поёнов получил звание Народного бахши Узбекистана.Читайте также: Мансур Ташматов о Ренате Ибрагимове: "Такие люди не должны умирать"
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/10/24587389_0:0:1161:871_1920x0_80_0_0_4a941c312ca241dbdf071eb7f1ea230e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
скончался
Скончался знаменитый бахши Абдуназар Поёнов
10:21 17.05.2022 (обновлено: 10:31 17.05.2022)
Народный бахши Узбекистана скончался в возрасте 73 лет
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Народный бахши Узбекистана Абдуназар Поёнов скончался на 74-м году жизни.
Об этом сообщает министерство культуры Узбекистана в своем Telegram-канале
.
Поёнов родился в 1949 году в Кызырыкском районе Сурхандарьинской области. Он был одним из известнейших представителей Шерабадской школы достонов, лауреатом международных и республиканских конкурсов бахши, автором ряда произведений на темы любви к родной стране, жизни народа.
В 2003 году Абдуназар Поёнов получил звание Народного бахши Узбекистана.