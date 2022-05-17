https://uz.sputniknews.ru/20220517/stangrit-otsenil-uspex-uzbekistanok-na-chm-po-boksu-24616754.html

Стангрит оценил успех узбекистанок на ЧМ по боксу

Стангрит оценил успех узбекистанок на ЧМ по боксу

Известный комментатор поздравил весь Узбекистан с мощными победами.

2022-05-17T20:01+0500

2022-05-17T20:01+0500

2022-05-17T20:01+0500

спорт

боксер

медаль

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Блистательные успехи узбекских боксерок на чемпионате мира могут привести к олимпийским медалям, заявил обозреватель по боксу Григорий Стангрит корреспонденту Sputnik Узбекистан.Вчера бронзу своей стране принесла Азиза Якубова. А сегодня в полуфинал прошла и Мохира Абдуллаева из Ферганы.Известный комментатор поздравил весь Узбекистан с такими мощными победами. Он напомнил о фантастическом прорыве узбекских боксеров на олимпиаде в 2016 году."Это было невероятно! Логично, что женский бокс подтягивается, покоряет новые высоты. В итоге все это может привести и к олимпийским медалям", — подчеркнул Стангрит.Звезд в женском боксе с неба не хватают, добавил комментатор. Тем ценнее достижения женщин-боксеров из Узбекистана.Накануне Азиза Якубова стала первой представительницей Узбекистана по боксу среди женщин, завоевавшая медаль на чемпионате мира, который проходит в Турции.Читайте также:Пять узбекистанок выступят на ЧМ по боксу среди женщин

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боксер, медаль, узбекистан