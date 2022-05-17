https://uz.sputniknews.ru/20220517/stangrit-otsenil-uspex-uzbekistanok-na-chm-po-boksu-24616754.html
Стангрит оценил успех узбекистанок на ЧМ по боксу
Стангрит оценил успех узбекистанок на ЧМ по боксу
Известный комментатор поздравил весь Узбекистан с мощными победами.
2022-05-17T20:01+0500
2022-05-17T20:01+0500
2022-05-17T20:01+0500
спорт
боксер
медаль
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/11/24619358_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_78c0d643f7c7558feb464c1e5db0d5dc.jpg
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Блистательные успехи узбекских боксерок на чемпионате мира могут привести к олимпийским медалям, заявил обозреватель по боксу Григорий Стангрит корреспонденту Sputnik Узбекистан.Вчера бронзу своей стране принесла Азиза Якубова. А сегодня в полуфинал прошла и Мохира Абдуллаева из Ферганы.Известный комментатор поздравил весь Узбекистан с такими мощными победами. Он напомнил о фантастическом прорыве узбекских боксеров на олимпиаде в 2016 году."Это было невероятно! Логично, что женский бокс подтягивается, покоряет новые высоты. В итоге все это может привести и к олимпийским медалям", — подчеркнул Стангрит.Звезд в женском боксе с неба не хватают, добавил комментатор. Тем ценнее достижения женщин-боксеров из Узбекистана.Накануне Азиза Якубова стала первой представительницей Узбекистана по боксу среди женщин, завоевавшая медаль на чемпионате мира, который проходит в Турции.Читайте также:Пять узбекистанок выступят на ЧМ по боксу среди женщин
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/11/24619358_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1893761f773722c0be6f1a38b52042d4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
боксер, медаль, узбекистан
Стангрит оценил успех узбекистанок на ЧМ по боксу
Известный комментатор поздравил весь Узбекистан с мощными победами.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik.
Блистательные успехи узбекских боксерок на чемпионате мира могут привести к олимпийским медалям, заявил обозреватель по боксу Григорий Стангрит корреспонденту Sputnik Узбекистан
.
Вчера бронзу своей стране принесла Азиза Якубова. А сегодня в полуфинал прошла и Мохира Абдуллаева из Ферганы.
Известный комментатор поздравил весь Узбекистан с такими мощными победами. Он напомнил о фантастическом прорыве узбекских боксеров на олимпиаде в 2016 году.
"Это было невероятно! Логично, что женский бокс подтягивается, покоряет новые высоты. В итоге все это может привести и к олимпийским медалям", — подчеркнул Стангрит.
Звезд в женском боксе с неба не хватают, добавил комментатор. Тем ценнее достижения женщин-боксеров из Узбекистана.
Накануне Азиза Якубова стала
первой представительницей Узбекистана по боксу среди женщин, завоевавшая медаль на чемпионате мира, который проходит в Турции.