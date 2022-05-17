https://uz.sputniknews.ru/20220517/sudorogi-predupredyat-o-sereznyx-zabolevaniyax-24597293.html

Судороги предупредят о серьезных заболеваниях

Судороги предупредят о серьезных заболеваниях

Неврологи привели обширный список заболеваний, о которых сигнализируют мышечные спазмы.

2022-05-17T07:00+0500

2022-05-17T07:00+0500

2022-05-17T07:00+0500

это интересно

заболевания

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Судороги могут быть симптомами таких серьезных болезней, как: варикоз, атеросклероз артерий нижних конечностей, различные инфекции, патология почек, ожирение, заболевания щитовидной железы, а также нарушение работы сердца.Как рассказал врач-невролог, доктор медицинских наук Геннадий Жданов РИА Новости, причинами возникновения спазмов могут стать употребление соленых продуктов, перегрузка мышц, обезвоживание, переохлаждение.Также в числе факторов: нехватка витаминов и микроэлементов в организме, чрезмерное употребление алкоголя, курение или отравление, длительное нахождение тела в неудобном положении и ношение неправильной обуви.Чаще всего спазмы наблюдаются у людей старше 65 лет, уточняет врач.В 75% случаев судороги происходят по ночам, перед сном или утром после пробуждения. И хотя их продолжительность — от нескольких секунд до нескольких минут, болезненные ощущения и дискомфорт могут сохраняться в течение нескольких часов или дней. Наиболее часто они наблюдаются в мышцах ног, рук, передней брюшной стенки, межреберных мышцах, уточняет невролог.В случае если сильно свело мышцы ног, нужно крепко взяться двумя руками за пальцы на ногах и потянуть их на себя. Также можно пощипать или уколоть сведенную мышцу либо сделать массаж, после чего полежать с приподнятыми ногами. Все эти несложные приемы обеспечат отток крови и минимизируют риск повторного спазма, советует специалист.С целью профилактики следует соблюдать умеренную регулярную физическую активность, режим труда и отдыха.Также необходимо употреблять продукты с содержанием кальция, магния и калия, воздерживаться от острых, жирных, чрезмерно сладких и соленых блюд. Важное значение имеют массаж и ношение удобной обуви, заключает эксперт.Читайте также:Почему некоторые люди всегда мерзнут

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заболевания