https://uz.sputniknews.ru/20220517/tashkenttsev-nauchat-vosprinimat-iskusstvo---v-stolitse-otkroetsya-novaya-vystavka-24614531.html
Ташкентцев научат воспринимать искусство - в столице откроется новая выставка
Ташкентцев научат воспринимать искусство - в столице откроется новая выставка
В мероприятии примут участие 18 художников и один скульптор. Здесь будет все, от реализма и до самой настоящей абстракции.
2022-05-17T15:58+0500
2022-05-17T15:58+0500
2022-05-17T15:58+0500
общество
ташкент
художники
скульптор
выставка
академия художеств узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/11/24614635_0:59:1025:635_1920x0_80_0_0_378e8f4dcf3bb4ef0bd947e6f4841cd2.png
ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. В Международном караван-сарае культуры Академии художеств Узбекистана 18 мая состоится открытие выставки "Искусство восприятия искусства", посвящённой Международному дню музеев. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-служба Академии. Проект объединяет молодых художников и искусствоведов, а также дает возможность дискутировать по самым важным вопросам творчества и его понимания. В мероприятии примут участие 18 художников и один скульптор. Здесь будет все, от реализма и до самой настоящей абстракции. Работы мастеров отражают собственное понимание искусства, стремление понять, что происходит в современном мире. Каждый из них заявляет о себе своим темпераментом, характером, тем, как он раскрывают избранную тему. Молодые художники замахнулись на мировую классику – они создали инсталляцию "Черного квадрата" Казимира Малевича и открыли через него дверь в совсем другой современный мир творчества. Организаторами выставки выступили Академия художеств Узбекистана, Национальный институт художеств и дизайна им. Камолитдина Бехзода, Творческое объединение художников Узбекистана и Международный совет музеев, ИКОМ.Читайте также: Игорь Бутман провел мастер-класс в Ташкенте — видео
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/11/24614635_50:0:973:692_1920x0_80_0_0_c43cb80c0f43f684c768447725663396.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, художники, скульптор, выставка, академия художеств узбекистана
Ташкентцев научат воспринимать искусство - в столице откроется новая выставка
В мероприятии примут участие 18 художников и один скульптор. Здесь будет все, от реализма и до самой настоящей абстракции.
ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik.
В Международном караван-сарае культуры Академии художеств Узбекистана 18 мая состоится открытие выставки "Искусство восприятия искусства", посвящённой Международному дню музеев. Об этом корреспонденту Sputnik
сообщила пресс-служба Академии.
Проект объединяет молодых художников и искусствоведов, а также дает возможность дискутировать по самым важным вопросам творчества и его понимания.
В мероприятии примут участие 18 художников и один скульптор. Здесь будет все, от реализма и до самой настоящей абстракции.
Работы мастеров отражают собственное понимание искусства, стремление понять, что происходит в современном мире. Каждый из них заявляет о себе своим темпераментом, характером, тем, как он раскрывают избранную тему.
Молодые художники замахнулись на мировую классику – они создали инсталляцию "Черного квадрата" Казимира Малевича и открыли через него дверь в совсем другой современный мир творчества.
"Это тот самый случай, когда можно сказать, искусство восприятия искусства. Отдельного названия у него нет, его надо воспринимать вместе с этой выставкой. А это яркое, можно сказать, уникальное явление в нашем современном искусстве. Они открыли дверь, потому что всем нужно продолжение. "Черный квадрат" - не конец пути", - написала куратор выставки Манушак Арушанова.
Организаторами выставки выступили Академия художеств Узбекистана, Национальный институт художеств и дизайна им. Камолитдина Бехзода, Творческое объединение художников Узбекистана и Международный совет музеев, ИКОМ.