https://uz.sputniknews.ru/20220517/tashkenttsev-nauchat-vosprinimat-iskusstvo---v-stolitse-otkroetsya-novaya-vystavka-24614531.html

Ташкентцев научат воспринимать искусство - в столице откроется новая выставка

Ташкентцев научат воспринимать искусство - в столице откроется новая выставка

В мероприятии примут участие 18 художников и один скульптор. Здесь будет все, от реализма и до самой настоящей абстракции.

2022-05-17T15:58+0500

2022-05-17T15:58+0500

2022-05-17T15:58+0500

общество

ташкент

художники

скульптор

выставка

академия художеств узбекистана

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ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. В Международном караван-сарае культуры Академии художеств Узбекистана 18 мая состоится открытие выставки "Искусство восприятия искусства", посвящённой Международному дню музеев. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-служба Академии. Проект объединяет молодых художников и искусствоведов, а также дает возможность дискутировать по самым важным вопросам творчества и его понимания. В мероприятии примут участие 18 художников и один скульптор. Здесь будет все, от реализма и до самой настоящей абстракции. Работы мастеров отражают собственное понимание искусства, стремление понять, что происходит в современном мире. Каждый из них заявляет о себе своим темпераментом, характером, тем, как он раскрывают избранную тему. Молодые художники замахнулись на мировую классику – они создали инсталляцию "Черного квадрата" Казимира Малевича и открыли через него дверь в совсем другой современный мир творчества. Организаторами выставки выступили Академия художеств Узбекистана, Национальный институт художеств и дизайна им. Камолитдина Бехзода, Творческое объединение художников Узбекистана и Международный совет музеев, ИКОМ.Читайте также: Игорь Бутман провел мастер-класс в Ташкенте — видео

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ташкент, художники, скульптор, выставка, академия художеств узбекистана