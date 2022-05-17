https://uz.sputniknews.ru/20220517/tsentr-sovremennogo-iskusstva-v-tashkente-rekonstruiruyut-24623137.html

Центр современного искусства в Ташкенте реконструируют

Центр современного искусства в Ташкенте реконструируют

В рамках презентации проекта нового облика Центра в Ташкенте с лекцией выступит шеф-редактор российского портала "Архи.ру" Нина Фролова.

2022-05-17T20:43+0500

2022-05-17T20:43+0500

2022-05-17T20:43+0500

общество

ташкент

реконструкция

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ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. Центр современного искусства в Ташкенте реконструируют. Презентацию проекта нового облика здания провел Фонд развития культуры и искусства республики совместно с архитектурным бюро Studio KO, корреспондент Sputnik Узбекистан.Архитекторы представили на суд жителей макет будущего здания. Реконструкция строения началась в 2021 году и закончиться должны в следующем году. Все работы будут проходить с соблюдением экологических принципов и с использованием альтернативных источников энергии, подчеркивают организаторы.Кроме того, Фонд планирует построить в махаллях столицы две арт-резиденции. Одна из них появится в медресе Маткаримбой, расположенном в махалле Намуна – здание отреставрируют с сохранением традиционного облика. А вторая – в здании бывшего детского сада в махалле Хаст Имам.В рамках презентации проекта в Ташкенте пройдут публичные лекции российских специалистов. Одним из выступающих будет шеф-редактор архитектурного портала "Архи.ру", искусствовед и историк искусства Нина Фролова. Она расскажет о мировой практике превращения промышленных зданий в культурные центры и как в мировые тенденции вписывается проект Ташкента.Узбекистан активно использует опыт других стран в развитии городской среды. В частности, в развитии транспортной инфраструктуры столица Узбекистана использует опыт России.Читайте также: Ташкент присматривается к опыту России для улучшения общественного транспорта

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ташкент, реконструкция