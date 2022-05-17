https://uz.sputniknews.ru/20220517/turtsiyu-mogut-vygnat-iz-nato-iz-za--finlyandii-i-shvetsii--smi-24612819.html

Турцию могут "выгнать" из НАТО из-за Финляндии и Швеции — СМИ

Турцию могут "выгнать" из НАТО из-за Финляндии и Швеции — СМИ

Турция грозит исключение из НАТО с момента покупки у РФ систем ПВО C-400.

2022-05-17T15:39+0500

2022-05-17T15:39+0500

2022-05-17T15:43+0500

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Турцию могут исключить из НАТО, поскольку республика выступает против вхождения Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Такое мнение высказал CNN Дэвид Андельман."Уже было много мыслей об изгнании Турции из НАТО — особенно после того, как три года назад Эрдоган купил у России российские системы ПВО С-400", — прокомментировал Андельман заявления турецкого президента о несогласии принять Хельсинки и Стокгольм в НАТО.Колумнист считает, что подобный шаг ослабит позиции альянса в стратегически важном регионе."Мало кто хочет рискнуть потерять крупнейшую после США постоянную армию в НАТО, особенно ту, которая контролирует стратегический Босфор и имеет доступ к Черному морю", — подчеркнул он.Журналист сообщил, что, по оценке гарвардского профессора Роберта И. Ротберга, директора-основателя программы внутригосударственных конфликтов в Школе государственного управления имени Кеннеди, правило единогласного решения для НАТО устарело, несмотря на задекларированную странами-участницами приверженность демократическим подходам."Правило "единогласия" с самого начала было глупым, и сейчас самое время пересмотреть его", — привел слова эксперта Андельман.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне сообщил, что он против членства Финляндии и Швеции в НАТО, так как эти две скандинавские страны не выдают Турции членов организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и Рабочей партии Курдистана. Кроме того, турецкий президент порекомендовал делегациям Швеции и Финляндии, которые прибудут в страну в понедельник для переговоров, "не утруждать себя".О возможности отказаться от многолетнего нейтралитета и вступлении в организацию в Хельсинки и Стокгольме начали заявлять после начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, присоединение Финляндии и Швеции к альянсу "вряд ли каким-то образом укрепит и усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте".Читайте также:Как Россия отреагирует на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

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