https://uz.sputniknews.ru/20220517/uzbekistan-uchastvuet-v-forume-islamskogo-obrazovaniya-v-rossii-24600693.html
Узбекистан участвует в форуме исламского образования в России
Узбекистан участвует в форуме исламского образования в России
В Татарстане на мероприятии встретились руководители исламских вузов из разных стран, богословы, эксперты и востоковеды.
2022-05-17T08:41+0500
2022-05-17T08:41+0500
2022-05-17T09:10+0500
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ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. В Болгарской исламской академии (БИА) Татарстана стартовал цикл международных образовательных форумов, посвященных изучению и возрождению российского исламского образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на и.о ректора БИА Айнура Тимерханова.На форуме участвуют представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии, Алжира, Египта, Иордании, Индии, Индонезии, Ирана, Марокко, Пакистана, Сирии, Турции и других стран.По словам и.о.ректора в рамках мероприятия пройдут три конференции:Также 21 мая пройдет международный саммит "Исламское образование в современном мире: вызовы, тренды и возможности.В работе форума принимают участие руководители исламских вузов из разных стран, богословы, эксперты и востоковеды.В ходе мероприятия участники обсудят вопросы возрождения отечественного мусульманского богословского наследия, актуальные вопросы изучения и сохранения исламского письменного наследия и роль суфизма в истории и культуре тюркских народов.Также рамках форума для участников открыли галерею выдающихся мусульманских богословов и религиозных деятелей дореволюционной России.А по традиции организаторы проведут презентацию новых научных трудов Болгарской исламской академии.Читайте также: В Татарстане пройдет международный конкурс чтения Корана
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татарстан, ислам, форум, религия
Узбекистан участвует в форуме исламского образования в России
08:41 17.05.2022 (обновлено: 09:10 17.05.2022)
В Татарстане на мероприятии встретились руководители исламских вузов из разных стран, богословы, эксперты и востоковеды.
ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik.
В Болгарской исламской академии (БИА) Татарстана стартовал цикл международных образовательных форумов, посвященных изучению и возрождению российского исламского образования. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на и.о ректора БИА Айнура Тимерханова.
"Форум приурочен к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Организатором мероприятия выступает Болгарская исламская академия при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. В мероприятии примут участие более 200 человек", - сказал Тимерханов.
На форуме участвуют представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии, Алжира, Египта, Иордании, Индии, Индонезии, Ирана, Марокко, Пакистана, Сирии, Турции и других стран.
По словам и.о.ректора в рамках мероприятия пройдут три конференции:
16-17 мая "VI Болгарские чтения "Исламское историко-культурное наследие российских мусульман в системе общечеловеческих ценностей";
19 мая - "V Чтения Ш. Марджани "Роль и деятельность фетвотворческих институтов в условиях современных вызовов и угроз".
Также 21 мая пройдет международный саммит "Исламское образование в современном мире: вызовы, тренды и возможности.
В работе форума принимают участие руководители исламских вузов из разных стран, богословы, эксперты и востоковеды.
В ходе мероприятия участники обсудят вопросы возрождения отечественного мусульманского богословского наследия, актуальные вопросы изучения и сохранения исламского письменного наследия и роль суфизма в истории и культуре тюркских народов.
"В рамках научно-практической конференции запланированы проведение круглых столов и обсуждения проблем и решений исламского образования в мире в различных секциях форумов", - сказал Тимерханов.
Также рамках форума для участников открыли галерею выдающихся мусульманских богословов и религиозных деятелей дореволюционной России.
А по традиции организаторы проведут презентацию новых научных трудов Болгарской исламской академии.