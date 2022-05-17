https://uz.sputniknews.ru/20220517/uzbekistan-uchastvuet-v-forume-islamskogo-obrazovaniya-v-rossii-24600693.html

Узбекистан участвует в форуме исламского образования в России

Узбекистан участвует в форуме исламского образования в России

В Татарстане на мероприятии встретились руководители исламских вузов из разных стран, богословы, эксперты и востоковеды.

2022-05-17T08:41+0500

2022-05-17T08:41+0500

2022-05-17T09:10+0500

общество

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ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. В Болгарской исламской академии (БИА) Татарстана стартовал цикл международных образовательных форумов, посвященных изучению и возрождению российского исламского образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на и.о ректора БИА Айнура Тимерханова.На форуме участвуют представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии, Алжира, Египта, Иордании, Индии, Индонезии, Ирана, Марокко, Пакистана, Сирии, Турции и других стран.По словам и.о.ректора в рамках мероприятия пройдут три конференции:Также 21 мая пройдет международный саммит "Исламское образование в современном мире: вызовы, тренды и возможности.В работе форума принимают участие руководители исламских вузов из разных стран, богословы, эксперты и востоковеды.В ходе мероприятия участники обсудят вопросы возрождения отечественного мусульманского богословского наследия, актуальные вопросы изучения и сохранения исламского письменного наследия и роль суфизма в истории и культуре тюркских народов.Также рамках форума для участников открыли галерею выдающихся мусульманских богословов и религиозных деятелей дореволюционной России.А по традиции организаторы проведут презентацию новых научных трудов Болгарской исламской академии.Читайте также: В Татарстане пройдет международный конкурс чтения Корана

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