https://uz.sputniknews.ru/20220517/v-dushanbe-otkryli-zavod-po-proizvodstvu-bespilotnikov-ababil-2--video-24619977.html
В Душанбе открыли завод по производству беспилотников Ababil-2 — видео
В Душанбе открыли завод по производству беспилотников Ababil-2 — видео
Беспилотники предназначены в основном для сбора разведданных.
2022-05-17T19:42+0500
2022-05-17T19:42+0500
2022-05-17T19:42+0500
в мире
душанбе
завод
беспилотник
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Сегодня в Душанбе открыли завод по производству беспилотников Ababil-2. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.На мероприятии присутствовали начальник Генштаба Ирана и министр обороны Таджикистана.Дроны предназначены в основном для рекогносцировки, фотографирования местности и сбора разведданных. Но беспилотники могут также снаряжаться 40 кг взрывчатки, превращаясь в управляемую ракету с поршневым двигателем.Ранее сообщалось, что власти Ирана и Таджикистана намерены сотрудничать для укрепления региональной безопасности.Сегодня замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о готовности России помогать Таджикистану укреплять пограничную безопасность и оказывать содействие в рамках ОДКБ.Читайте также:Россия поможет Таджикистану предупреждать риски, связанные с Афганистаном – Руденко
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MIA „Rosiya Segodnya“
душанбе, завод, беспилотник
В Душанбе открыли завод по производству беспилотников Ababil-2 — видео
Беспилотники предназначены в основном для сбора разведданных.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik.
Сегодня в Душанбе открыли завод по производству беспилотников Ababil-2. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан
.
На мероприятии присутствовали начальник Генштаба Ирана и министр обороны Таджикистана.
Дроны предназначены в основном для рекогносцировки, фотографирования местности и сбора разведданных. Но беспилотники могут также снаряжаться 40 кг взрывчатки, превращаясь в управляемую ракету с поршневым двигателем.
Ранее сообщалось, что власти Ирана и Таджикистана намерены сотрудничать для укрепления региональной безопасности.
Сегодня замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о готовности России помогать
Таджикистану укреплять пограничную безопасность и оказывать содействие в рамках ОДКБ.