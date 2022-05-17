https://uz.sputniknews.ru/20220517/v-namanganskoy-oblasti-ustanovyat-ulichnye-trenajery-24614177.html
В Наманганской области установят уличные тренажеры
В Наманганской области установят уличные тренажеры
Цель нововведения – способствовать регулярным занятям спорта и здоровому образу жизни среди молодежи.
2022-05-17T18:11+0500
2022-05-17T18:11+0500
2022-05-17T18:11+0500
общество
наманганская область
спорт
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Города и сельские районы Наманганской области получили тренажеры и оборудование для занятий игровыми видами спорта на 500 млн сумов, сообщает пресс-служба областного хокимията.Главная цель акции - продвижение здорового образа жизни среди населения, в первую очередь, среди молодежи.Примечательно, что все спортивное оборудование – местного производства.Всего в Наманганской области власти планируют установить около 7 тыс. единиц спортинвентаря 23 видов на 7 млрд. сумов.Читайте также: Футболисты домов "Мехрибонлик" победили на международном турнире в России — фото
наманганская область
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MIA „Rosiya Segodnya“
наманганская область, спорт
В Наманганской области установят уличные тренажеры
Цель нововведения – способствовать регулярным занятям спорта и здоровому образу жизни среди молодежи.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik.
Города и сельские районы Наманганской области получили тренажеры и оборудование для занятий игровыми видами спорта на 500 млн сумов, сообщает пресс-служба
областного хокимията.
Главная цель акции - продвижение здорового образа жизни среди населения, в первую очередь, среди молодежи.
Примечательно, что все спортивное оборудование – местного производства.
Всего в Наманганской области власти планируют установить около 7 тыс. единиц спортинвентаря 23 видов на 7 млрд. сумов.