https://uz.sputniknews.ru/20220516/futbolisty-domov-mexribonlik-pobedili-na-mejdunarodnom-turnire-v-rossii---foto-24579932.html

Футболисты домов "Мехрибонлик" победили на международном турнире в России - фото

Футболисты домов "Мехрибонлик" победили на международном турнире в России - фото

Футбольную сборную воспитанников школьников назвали "Узбекистон"

2022-05-16T13:16+0500

2022-05-16T13:16+0500

2022-05-16T13:16+0500

спорт

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турнир

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. В Санкт-Петербурге 12-15 мая прошел XVII Международный турнир по футболу. Всего в нем участвовали 12 команд, сообщает корреспондент Sputnik. Узбекистан на турнире представила команда, состоявшая из воспитанников домов "Мехрибонлик" № 21 и 22 Ташкента, а также дома № 14 Чирчика. В состав команды вошли: Азамов Жавохир (дом "Мехрибонлик" № 14 города Чирчика), Бегматов Шохрух, Фок Сарварбек, Кононенко Александр (дом "Мехрибонлик" № 21 города Ташкента), Дмитрев Арслан, Пардаев Камронбек, Клевентов Рим, Холдоров Мухаммадсодиқ и Данаев Диёр ( дом "Мехрибонлик" № 22 города Ташкента). Тренером сборной стал Абдулазиз Маннопов, а его помощником - Темур Машарипов. Под их руководством сборная с убедительным перевесом одолела "Кировск" - 20:0, "Тамбов" - 9:2 и "Санкт-Петербург" - 3:1, таким образом обеспечив себе дорогу в полуфинал. В полуфинале юные спортсмены победили команду "Шаталово" с результатом 4:1, а финале сразились с командой "Курск", причем победу одержали в пенальти, общий итог встречи - 5:4. Чемпионов поздравил командующий Национальной гвардией Республики Узбекистан генерал-майора Рустам Джураев. Он отметил отличную подготовку сборной команды и пожелал спортсменам дальнейших успехов и побед.Читайте также: В махаллях могут открыться бесплатные фитнес-залы Олимпийцы РФ и Узбекистана будут тренироваться перед ОИ вместе - НОК

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узбекистан, футбол, подростки, турнир