https://uz.sputniknews.ru/20220517/v-severnoy-koree-za-sutki-obnarujili-bolee-269-tys-sluchaev-neznakomoy-lixoradki-24605746.html

В Северной Корее за сутки обнаружили более 269 тыс. случаев "незнакомой лихорадки"

В Северной Корее за сутки обнаружили более 269 тыс. случаев "незнакомой лихорадки"

В КНДР "незнакомой лихорадкой" заразились более 1 миллиона человек, есть погибшие.

2022-05-17T12:22+0500

2022-05-17T12:22+0500

2022-05-17T12:27+0500

в мире

кндр

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) за понедельник выявили более 269 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще восемь погибших. Всего в стране заболели более 1 миллиона 483 тысяч человек, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).До этого Северная Корея впервые с начала пандемии заявила о наличии в республике заболевших коронавирусом. По информации ЦТАК, с конца апреля в КНДР начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из сообщений государственных СМИ КНДР можно предположить, что республику охватил ковид, но конкретной информации, сколько пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, нет.Из новостей ЦТАК "о ситуации с распространением и лечением пандемии", следует, что по данным Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба КНДР, с вечера 15 мая до 18.00 (12.00 мск) 16 мая число "пациентов с повышенной температурой" в республике выросло более чем на 269 тысяч человек, скончались еще восемь человек, более 170 тысяч пациентов выздоровели.Количество заболевших, у которых обнаружили высокую температура с конца апреля по 14 мая составляет более 1 миллиона 483 тысяч человек, среди них более 819 тысяч выздоровели, свыше 663 тысяч продолжают лечиться.В настоящее время общее число погибших составляет 56 человек. Отмечалось, что как минимум у одного из них анализ показал разновидность штамма коронавируса "омикрон" BA.2, который обычно называется "стелс-омикрон".КНДР ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указу Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки, говорится в сообщении.

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