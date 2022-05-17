https://uz.sputniknews.ru/20220517/v-uzbekistane-proxodyat-vybory-predsedateley-maxalley-24601590.html

В Узбекистане проходят выборы председателей махаллей

В Узбекистане проходят выборы председателей махаллей

Свои кандидатуры на выборах выдвинули 2 272 кандидата.

2022-05-17T09:38+0500

2022-05-17T09:38+0500

2022-05-17T09:38+0500

общество

узбекистан

махалля

выборы

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ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. В республике с 16 мая проходят выборы глав махаллинских комитетов. Об этом сообщает ИА УзА.По данным национального агентства, выборы проходят в 842 махаллях страны.Свои кандидатуры на выборах выдвинули 2 272 кандидата, из них 510 - действующие председатели махалли, а 1 762 – новые участники.Ранее Кенгаш Сената Олий Мажлиса принял постановление о проведении в мае текущего года очередных выборов председателей (аксакалов) сходов граждан.Данное постановление принято в соответствии со статьей 105 Конституции, соответствующими статьями законов "Об органах самоуправления граждан" и "О выборах председателя (аксакала) схода граждан".Читайте также: В махаллях отдаленных районов откроют медпункты

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узбекистан, махалля, выборы