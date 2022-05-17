https://uz.sputniknews.ru/20220517/video-kak-rossiya-otvetit-pribaltike-za-snos-sovetskix-pamyatnikov-24612218.html

Видео: как Россия ответит Прибалтике за снос советских памятников

Видео: как Россия ответит Прибалтике за снос советских памятников

Почему снос памятника Освободителям Риги напоминает языческий ритуал?

2022-05-17T16:39+0500

2022-05-17T16:39+0500

2022-05-17T16:39+0500

видео

прибалтика

советские памятники

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Президент Латвии поддержал принятое ранее решение Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги. Также он заявил, что в Латвии организуют шествие в поддержку сноса советских памятников. Почему латвийские власти воюют с памятниками? Почему снос памятника Освободителям Риги напоминает языческий ритуал? Как на такой акт вандализма отреагируют жители Латвии? Обо всем это в интервью "Sputnik на русском" рассказал руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память", главный редактор "Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований" Владимир Симиндей.Читайте также:Видео: какой вклад в Победу внес ташкентский бомбардировщик Ли-2

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видео, прибалтика, советские памятники