https://uz.sputniknews.ru/20220517/video-kak-rossiya-otvetit-pribaltike-za-snos-sovetskix-pamyatnikov-24612218.html
Видео: как Россия ответит Прибалтике за снос советских памятников
Видео: как Россия ответит Прибалтике за снос советских памятников
Почему снос памятника Освободителям Риги напоминает языческий ритуал?
2022-05-17T16:39+0500
2022-05-17T16:39+0500
2022-05-17T16:39+0500
видео
прибалтика
советские памятники
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Президент Латвии поддержал принятое ранее решение Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги. Также он заявил, что в Латвии организуют шествие в поддержку сноса советских памятников. Почему латвийские власти воюют с памятниками? Почему снос памятника Освободителям Риги напоминает языческий ритуал? Как на такой акт вандализма отреагируют жители Латвии? Обо всем это в интервью "Sputnik на русском" рассказал руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память", главный редактор "Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований" Владимир Симиндей.Читайте также:Видео: какой вклад в Победу внес ташкентский бомбардировщик Ли-2
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видео, прибалтика, советские памятники
Видео: как Россия ответит Прибалтике за снос советских памятников
Мало не покажется: Симиндей рассказал, как Россия ответит Прибалтике за снос советских памятников.
Президент Латвии поддержал принятое ранее решение Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги. Также он заявил, что в Латвии организуют шествие в поддержку сноса советских памятников.
Почему латвийские власти воюют с памятниками? Почему снос памятника Освободителям Риги напоминает языческий ритуал? Как на такой акт вандализма отреагируют жители Латвии?
Обо всем это в интервью "Sputnik на русском"
рассказал руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память", главный редактор "Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований" Владимир Симиндей.