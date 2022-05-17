https://uz.sputniknews.ru/20220517/video-uralvagonzavod-postavil-minoborony-rf-noveyshie-tanki-t-90m-proryv--24624072.html

Видео: "Уралвагонзавод" поставил Минобороны РФ новейшие танки Т-90М "Прорыв"

Видео: "Уралвагонзавод" поставил Минобороны РФ новейшие танки Т-90М "Прорыв"

Производитель подчеркивает, что это самая совершенная машина в семействе Т-90.

2022-05-17T21:03+0500

2022-05-17T21:03+0500

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танки

видео

минобороны рф

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. "Уралвагонзавод" отправил в российские войска эшелон новейших танков Т-90М "Прорыв", сообщили в пресс-службе предприятия.В торжественной церемонии принял участие настоятель храма Димитрия Донского, протоиерей Иоанн Брагин. Он освятил танки, после чего эшелон отправился в путь под "Прощание славянки"."Добро должно всегда уметь себя защитить. Бесполезно уговаривать злые силы, чтобы они остановились. И потому существует такая традиция освящать оружие. Чтобы помощь, благословение, защита Божья помогли ему защищать свое Отечество, защищать людей, которые требуют помощь и защиту", — сказал протоиерей.В танки Т-90М вложили рисунки и письма детей танкостроителей и православные иконы."Это символы нашей поддержки российским воинам, знак уважения и веры в их мужество", — пояснил лидер молодежной организации "Уралвагонзавода" Иван Кукарцев.Танк Т-90М разработало Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения. Производитель подчеркивает, что это самая совершенная машина в семействе Т-90. Отмечается, что танк наиболее приспособлен к действиям в условиях современного боя. Одна из главных особенностей Т-90М — возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.Читайте также:Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 17 мая

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Отправка с завода и маневры на полигоне новейших танков Т-90М "Прорыв" Новейшие танки Т-90М "Прорыв" - кадры отправки с Уралвагонзавода в Минобороны и маневров на полигоне 2022-05-17T21:03+0500 true PT1M03S

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танки, видео, минобороны рф