https://uz.sputniknews.ru/20220517/za-tri-mesyatsa-uzbekistan-importiroval-2-2-tonny-ryby-i-moreproduktov-24600364.html
За три месяца Узбекистан импортировал 2, 2 тонны рыбы и морепродуктов
За три месяца Узбекистан импортировал 2, 2 тонны рыбы и морепродуктов
Лидером ввоза морепродукции на рынки страны стала Россия.
2022-05-17T07:45+0500
2022-05-17T07:45+0500
2022-05-17T07:45+0500
экономика
узбекистан
импорт
рыба
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ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. С января по март в Узбекистан ввезли 2, 2 тыс.тонн рыбы и морепродуктов из 21 зарубежной страны. Сумма импорта составляет $3,7 млн. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике Узбекистана. Импорт рыбы и морепродуктов увеличился на 752 тонны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером импорта стала Россия с показателем – 980 тонн. На второй строчке расположился Вьетнам – 541 тонна. И замкнули тройку лидеров Литва и Казахстан. Россия и Узбекистан не имеют общей сухопутной границы, но это не мешает им быть не только соседями, но и стратегическими партнерами, рассказал в интервью Sputnik торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.По словам эксперта, этот тезис подтверждают цифры двухстороннего товарооборота. Так, например, по данным узбекской статистики, в 2021 году товарооборот между странами достиг отметки $7 млрд. При этом, Россия, опередив Китай, заняла первое место среди внешних торговых партнеров Узбекистана.Достичь этой цели, по его мнению, возможно в течение двух - трех лет, поскольку за последние четыре года товарооборот сильно вырос.Читайте также: Более сотни инвестпроектов: как сотрудничают Узбекистан и Россия
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узбекистан, импорт, рыба
За три месяца Узбекистан импортировал 2, 2 тонны рыбы и морепродуктов
Лидером ввоза морепродукции на рынки страны стала Россия.
ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik.
С января по март в Узбекистан ввезли 2, 2 тыс.тонн рыбы и морепродуктов из 21 зарубежной страны. Сумма импорта составляет $3,7 млн. Об этом сообщает
Государственный комитет по статистике Узбекистана.
Импорт рыбы и морепродуктов увеличился на 752 тонны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Лидером импорта стала Россия с показателем – 980 тонн. На второй строчке расположился Вьетнам – 541 тонна. И замкнули тройку лидеров Литва и Казахстан.
Россия и Узбекистан не имеют общей сухопутной границы, но это не мешает им быть не только соседями, но и стратегическими партнерами, рассказал в интервью Sputnik
торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.
По словам эксперта, этот тезис подтверждают цифры двухстороннего товарооборота.
Так, например, по данным узбекской статистики, в 2021 году товарооборот между странами достиг отметки $7 млрд.
При этом, Россия, опередив Китай, заняла первое место среди внешних торговых партнеров Узбекистана.
"Также, наша страна по итогам 2021 года в отметке свыше $5 млрд. стала главным поставщиков товаров и услуг на рынок республики. У нас есть обозначенная президентами двух стран амбициозная задача — довести наш двусторонний товарооборот до $10 млрд", — заявил Злыгостев.
Достичь этой цели, по его мнению, возможно в течение двух - трех лет, поскольку за последние четыре года товарооборот сильно вырос.