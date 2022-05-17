https://uz.sputniknews.ru/20220517/za-tri-mesyatsa-uzbekistan-importiroval-2-2-tonny-ryby-i-moreproduktov-24600364.html

За три месяца Узбекистан импортировал 2, 2 тонны рыбы и морепродуктов

За три месяца Узбекистан импортировал 2, 2 тонны рыбы и морепродуктов

Лидером ввоза морепродукции на рынки страны стала Россия.

2022-05-17T07:45+0500

2022-05-17T07:45+0500

2022-05-17T07:45+0500

экономика

узбекистан

импорт

рыба

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ТАШКЕНТ, 17 мая – Sputnik. С января по март в Узбекистан ввезли 2, 2 тыс.тонн рыбы и морепродуктов из 21 зарубежной страны. Сумма импорта составляет $3,7 млн. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике Узбекистана. Импорт рыбы и морепродуктов увеличился на 752 тонны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером импорта стала Россия с показателем – 980 тонн. На второй строчке расположился Вьетнам – 541 тонна. И замкнули тройку лидеров Литва и Казахстан. Россия и Узбекистан не имеют общей сухопутной границы, но это не мешает им быть не только соседями, но и стратегическими партнерами, рассказал в интервью Sputnik торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.По словам эксперта, этот тезис подтверждают цифры двухстороннего товарооборота. Так, например, по данным узбекской статистики, в 2021 году товарооборот между странами достиг отметки $7 млрд. При этом, Россия, опередив Китай, заняла первое место среди внешних торговых партнеров Узбекистана.Достичь этой цели, по его мнению, возможно в течение двух - трех лет, поскольку за последние четыре года товарооборот сильно вырос.Читайте также: Более сотни инвестпроектов: как сотрудничают Узбекистан и Россия

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узбекистан, импорт, рыба