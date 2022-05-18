https://uz.sputniknews.ru/20220518/24631707.html
В Казахстане родился ребенок-рекордсмен
В Казахстане родился ребенок-рекордсмен
Вес новорожденной девочки - больше 6 килограммов.
2022-05-18T11:38+0500
2022-05-18T11:38+0500
2022-05-18T11:39+0500
в мире
младенец
ребенок
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ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. В Алматы родился ребенок с рекордным весом - 6020 граммов, сообщают наши коллеги из Sputnik Казахстан.По словам заведующей отделением неонатологии городского роддома №2, где появилась на свет девочка, врачи знали, что младенец будет крупным, но не ожидали, что настолько - вес больше шести килограммов удивил врачей.Новорожденная 10 дней находилась в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением медицинского персонала, а затем 9 дней была вместе с мамой, 23-летней Инабат Костанбай, в отделении новорожденных. Сейчас малышка вместе с мамой уже выписались и вернулись домой.Читайте также: В Казахстане мужчина спас ребенка от падения с восьмого этажа — видео
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младенец, ребенок
В Казахстане родился ребенок-рекордсмен
11:38 18.05.2022 (обновлено: 11:39 18.05.2022)
Вес новорожденной девочки - больше 6 килограммов.
ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. В Алматы родился ребенок с рекордным весом - 6020 граммов, сообщают наши коллеги из Sputnik Казахстан.
По словам заведующей отделением неонатологии городского роддома №2, где появилась на свет девочка, врачи знали, что младенец будет крупным, но не ожидали, что настолько - вес больше шести килограммов удивил врачей.
"Мы сами не ожидали, что вес ребёнка составит более 6 кг. УЗИ показывало: плод больше четырех килограммов, но точную массу по ультразвуковому исследованию определить нельзя. В истории мы написали предполагаемую массу – 4 290. Решили обойтись без кесарева сечения. Есть признаки, когда не рекомендуется проводить роды естественным путем. В нашем случае таких признаков не было. Конечно, также учитывали, что женщина уже рожала и вес ее первого ребёнка тоже был немаленький 4 050 граммов", - рассказывает специалист.
Новорожденная 10 дней находилась в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением медицинского персонала, а затем 9 дней была вместе с мамой, 23-летней Инабат Костанбай, в отделении новорожденных.
Сейчас малышка вместе с мамой уже выписались и вернулись домой.