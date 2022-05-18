https://uz.sputniknews.ru/20220518/24631707.html

В Казахстане родился ребенок-рекордсмен

В Казахстане родился ребенок-рекордсмен

Вес новорожденной девочки - больше 6 килограммов.

2022-05-18T11:38+0500

2022-05-18T11:38+0500

2022-05-18T11:39+0500

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ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. В Алматы родился ребенок с рекордным весом - 6020 граммов, сообщают наши коллеги из Sputnik Казахстан.По словам заведующей отделением неонатологии городского роддома №2, где появилась на свет девочка, врачи знали, что младенец будет крупным, но не ожидали, что настолько - вес больше шести килограммов удивил врачей.Новорожденная 10 дней находилась в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением медицинского персонала, а затем 9 дней была вместе с мамой, 23-летней Инабат Костанбай, в отделении новорожденных. Сейчас малышка вместе с мамой уже выписались и вернулись домой.Читайте также: В Казахстане мужчина спас ребенка от падения с восьмого этажа — видео

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младенец, ребенок