https://uz.sputniknews.ru/20220511/v-kazaxstane-mujchina-spas-rebenka-ot-padeniya-s-vosmogo-etaja--video-24474346.html

В Казахстане мужчина спас ребенка от падения с восьмого этажа — видео

В Казахстане мужчина спас ребенка от падения с восьмого этажа — видео

Жителя Нур-Султана представят к награде.

2022-05-11T14:14+0500

2022-05-11T14:14+0500

2022-05-11T14:14+0500

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Сабит Шонтакбаев, проживающий в Нур-Султане, спас ребенка от падения из окна, рискуя своей жизнью, сообщает Sputnik Казахстан.Мужчина, выбравшись в окно на восьмом этаже многоквартирного дома, смог спасти трехлетнюю девочку, которая чуть было не упала вниз.По данным пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, инцидент случился сегодня днем."Поступило сообщение о том, что по улице Улы Дала 27/1 висит ребенок на уровне 9-го этажа. На место вызова оперативно направлены подразделения ДЧС города Нур-Султан в составе семи человек личного состава и двух единиц техники", – сообщили в городском ДЧС.Но к приезду спасателей девочки на карнизе уже не было. По рассказам очевидцев, ребенка спас мужчина, проживающий этажом ниже."Девочка 2019 года рождения находилась дома с родителями, но в ту самую секунду рядом с ребенком никого не оказалось. К счастью, наш герой Сабит Шонтакбаев, 1985 года рождения, проживающий этажом ниже, увидев висящего плачущего ребенка, не раздумывая и рискуя собственной жизнью, предпринял действия по спасению и сумел буквально поймать девочку – тем самым спас ей жизнь", – рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям столицы.В ведомстве также заявили, что за проявленную смелость, мужество и героизм мужчину наградят.Спасатели в очередной раз предупредили горожан о необходимости тщательно контролировать детей. "Не оставляйте детей без присмотра взрослых! Не оставляйте открытыми окна, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду и она может стать последним мгновением в жизни ребенка", - напомнили в ДЧС Нур-Султана.Читайте также:Мужчина спас собаку из ледяного озера — видеоАвария в Ташкенте: прохожие спасли жизни пассажиров

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казахстан, мужчина, ребенок, награда